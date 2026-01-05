Рейтинг@Mail.ru
15:50 05.01.2026
FIDE опубликовала список претендентов на шахматную корону
шахматы, россия, китай, индия, андрей есипенко, вэй и, екатерина лагно, международная федерация шахмат (fide), фабиано каруана, хикару накамура, аниш гири
Шахматы, Россия, Китай, Индия, Андрей Есипенко, Вэй И, Екатерина Лагно, Международная федерация шахмат (FIDE), Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Аниш Гири
FIDE опубликовала список претендентов на шахматную корону

Стали известны все участники турниров претендентов на шахматную корону

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Международная шахматная федерация (FIDE) на своем официальном сайте опубликовала полный список участников турниров претендентов и претенденток за право сыграть с действующими обладателями мировой шахматной короны.
Соревнования с участием восьми претендентов и восьми претенденток пройдут в отеле недалеко от города Пафос на юго-западном побережье Кипра. Турниры будут проходить с 29 марта по 15 апреля.
Среди мужчин участие примут Андрей Есипенко (Россия), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба - США), Аниш Гири (Нидерланды), Маттиас Блюбаум (Германия), Вэй И (Китай), Жавохир Синдаров (Узбекистан) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
В список претенденток вошли Александра Горячкина и Екатерина Лагно (обе - Россия), Чжу Цзиньэр, Тань Чжунъи (обе - Китай), Дивья Дешмукх, Хампи Конеру, Рамешбабу Вайшали (все - Индия), а также Бибисара Асаубаева (Казахстан).
Действующим чемпионом мира является индиец Гукеш Доммараджу, обладательницей мировой шахматной короны - китаянка Цзюй Вэньцзюнь.
Карлсен напугал российского шахматиста
29 декабря 2025, 19:35
Карлсен напугал российского шахматиста
29 декабря 2025, 19:35
 
ШахматыРоссияКитайИндияАндрей ЕсипенкоВэй ИЕкатерина ЛагноМеждународная федерация шахмат (FIDE)Фабиано КаруанаХикару НакамураАниш Гири
 
