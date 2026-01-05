https://ria.ru/20260105/fide-2066482362.html
FIDE опубликовала список претендентов на шахматную корону
Международная шахматная федерация (FIDE) на своем официальном сайте опубликовала полный список участников турниров претендентов и претенденток за право сыграть... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
шахматы
россия
китай
индия
андрей есипенко
вэй и
екатерина лагно
международная федерация шахмат (fide)
Шахматы, Россия, Китай, Индия, Андрей Есипенко, Вэй И, Екатерина Лагно, Международная федерация шахмат (FIDE), Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Аниш Гири
Стали известны все участники турниров претендентов на шахматную корону