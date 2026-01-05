"Бруклин" обыграл "Денвер" в матче НБА, Демин набрал 13 очков

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. "Бруклин Нетс" обыграл "Денвер Наггетс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счетом 127:115 (33:29, 26:23, 41:32, 27:31). Самым результативным в составе победителей стал экс-игрок "Наггетс" Майкл Портер, оформивший дабл-дабл (27 очков + 11 подборов). У "Денвера" Джамал Мюррей оформил дабл-дабл из 27 очков и 16 передач.
04 января 2026 • начало в 23:30
Завершен
Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин провел на площадке 26 минут, набрал 13 очков, сделал 4 подбора и 4 ассиста. В составе "Денвера" из-за травмы отсутствовал трехкратный MVP Никола Йокич.
"Бруклин" одержал 11-ю победу при 22 поражениях и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Денвер" с 23 победами и 12 поражениями идет на третьем месте в Западной конференции.
Результаты других матчей:
"Кливленд Кавальерс" - "Детройт Пистонс" - 110:114;
"Орландо Мэджик" - "Индиана Пэйсерс" - 135:127.