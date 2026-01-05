Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" обыграл "Денвер" в матче НБА, Демин набрал 13 очков - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
02:06 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/demin-2066417084.html
"Бруклин" обыграл "Денвер" в матче НБА, Демин набрал 13 очков
"Бруклин" обыграл "Денвер" в матче НБА, Демин набрал 13 очков - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
"Бруклин" обыграл "Денвер" в матче НБА, Демин набрал 13 очков
"Бруклин Нетс" обыграл "Денвер Наггетс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T02:06:00+03:00
2026-01-05T02:06:00+03:00
баскетбол
спорт
майкл портер
егор демин
джамал мюррей
бруклин нетс
денвер наггетс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060431933_0:208:2048:1360_1920x0_80_0_0_ef77a38e1bd16e567ba120873f5fe7c0.jpg
https://ria.ru/20260104/boston-2066330534.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060431933_0:161:2048:1697_1920x0_80_0_0_cdb7b93542021f9ae7df03bba68cdfc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, майкл портер, егор демин, джамал мюррей, бруклин нетс, денвер наггетс
Баскетбол, Спорт, Майкл Портер, Егор Демин, Джамал Мюррей, Бруклин Нетс, Денвер Наггетс
"Бруклин" обыграл "Денвер" в матче НБА, Демин набрал 13 очков

"Бруклин" с Деминым обыграл "Денвер" в матче НБА

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. "Бруклин Нетс" обыграл "Денвер Наггетс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счетом 127:115 (33:29, 26:23, 41:32, 27:31). Самым результативным в составе победителей стал экс-игрок "Наггетс" Майкл Портер, оформивший дабл-дабл (27 очков + 11 подборов). У "Денвера" Джамал Мюррей оформил дабл-дабл из 27 очков и 16 передач.
НБА
04 января 2026 • начало в 23:30
Завершен
Бруклин
127 : 115
Денвер
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин провел на площадке 26 минут, набрал 13 очков, сделал 4 подбора и 4 ассиста. В составе "Денвера" из-за травмы отсутствовал трехкратный MVP Никола Йокич.
"Бруклин" одержал 11-ю победу при 22 поражениях и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Денвер" с 23 победами и 12 поражениями идет на третьем месте в Западной конференции.
Результаты других матчей:
"Кливленд Кавальерс" - "Детройт Пистонс" - 110:114;
"Орландо Мэджик" - "Индиана Пэйсерс" - 135:127.
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Бостон" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче НБА
Вчера, 11:26
 
БаскетболСпортМайкл ПортерЕгор ДеминДжамал МюррейБруклин НетсДенвер Наггетс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    1-й сет
    Д. Медведев
    М. Фучович
    4
    1
  • Хоккей
    05.01 14:30
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
  • Хоккей
    05.01 17:00
    Шанхайские Драконы
    Лада
  • Хоккей
    05.01 17:00
    Сочи
    Динамо Москва
  • Баскетбол
    05.01 17:00
    ЦСКА
    Автодор
  • Хоккей
    06.01 03:00
    Вашингтон
    Анахайм
  • Хоккей
    06.01 03:00
    Рейнджерс
    Юта
  • Хоккей
    06.01 03:30
    Оттава
    Детройт
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала