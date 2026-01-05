https://ria.ru/20260105/dakar-2066503309.html
Кротов и Жильцов застряли на спецучастке второго этапа "Дакара"
Кротов и Жильцов застряли на спецучастке второго этапа "Дакара" - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Кротов и Жильцов застряли на спецучастке второго этапа "Дакара"
Россияне Денис Кротов, выступающий под лицензией Киргизии, и его штурман Константин Жильцов испытывают технические проблемы по ходу второго этапа ралли-марафона РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Кротов и Жильцов застряли на спецучастке второго этапа "Дакара"
Кротов и Жильцов из-за поломки застряли на спецучастке второго этапа "Дакара"