Кротов и Жильцов застряли на спецучастке второго этапа "Дакара"
17:49 05.01.2026
Кротов и Жильцов застряли на спецучастке второго этапа "Дакара"
Кротов и Жильцов застряли на спецучастке второго этапа "Дакара"
2026
спорт, денис кротов, дакар (ралли), константин жильцов, автоспорт
Спорт, Денис Кротов, Дакар (ралли), Константин Жильцов, Автоспорт
Кротов и Жильцов застряли на спецучастке второго этапа "Дакара"

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россияне Денис Кротов, выступающий под лицензией Киргизии, и его штурман Константин Жильцов испытывают технические проблемы по ходу второго этапа ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Второй этап со спецучастком 400 км проходит в понедельник. Первая механическая проблема у россиян произошла на 56 км трассы, вторая - на 199 км. Согласно данным онлайн-карты заезда, Кротов и Жильцов все еще не могут продолжить движение, оставаясь на месте второй поломки. Гонщики продолжают ремонт, пытаясь восстановить автомобиль.
На первом этапе Кротов на Ford занял 12-е место в зачете внедорожников, отстав от победившего бельгийца Гийома де Мевиуса на 3 минуты 47 секунд.
Кротов и Жильцов заняли 12-е место в зачете внедорожников на этапе "Дакара"
Спорт Денис Кротов Дакар (ралли) Константин Жильцов Автоспорт
 
