БК "Зенит" отправил защитника Димитриевича в аренду в "Баварию"
Баскетбол
Баскетбол
 
16:57 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/basketbol-2066495263.html
БК "Зенит" отправил защитника Димитриевича в аренду в "Баварию"
БК "Зенит" отправил защитника Димитриевича в аренду в "Баварию" - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
БК "Зенит" отправил защитника Димитриевича в аренду в "Баварию"
Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в своем Telegram-канале объявил о том, что отправил северомакедонского защитника Ненада Димитриевича в аренду в... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T16:57:00+03:00
2026-01-05T16:57:00+03:00
баскетбол
россия
спорт
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867995830_0:1057:1518:1910_1920x0_80_0_0_19ab5be7d5c647fbdf72c251885154de.jpg
россия
россия, спорт, единая лига втб
Баскетбол, Россия, Спорт, Единая Лига ВТБ
БК "Зенит" отправил защитника Димитриевича в аренду в "Баварию"

БК "Зенит" отправил защитника Димитриевича в аренду в "Баварию" до конца сезона

Баскетбол. Ненад Дмитриевич
Баскетбол. Ненад Дмитриевич - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Баскетбол. Ненад Дмитриевич. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в своем Telegram-канале объявил о том, что отправил северомакедонского защитника Ненада Димитриевича в аренду в мюнхенскую "Баварию".
Арендное соглашение игрока с новой командой рассчитано до конца текущего сезона. Димитриевич перешел в "Зенит" летом 2025 года, подписав соглашение до конца сезона-2026/27.
В нынешнем сезоне Димитриевич в среднем набирал 11,5 очка, делал 2,9 подбора и совершал 5,7 передачи в десяти матчах Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне он играл за миланскую "Олимпию".
В 2022 году казанский УНИКС арендовал Димитриевича у испанской "Валенсии". В первом сезоне он стал победителем Единой лиги ВТБ и был признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф. В 47 играх македонец набирал в среднем 12,8 очка, делал 5,6 результативной передачи и 2,5 подбора. Во втором сезоне в России Димитриевич принял участие в 50 играх, набирая в среднем 18,6 очка, 6,9 передачи, 3,6 подбора и 1,2 перехвата. Он был признан MVP по итогам регулярного чемпионата.
БаскетболРоссияСпортЕдиная Лига ВТБ
 
