БК "Зенит" отправил защитника Димитриевича в аренду в "Баварию"

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в своем Telegram-канале объявил о том, что отправил северомакедонского защитника Ненада Димитриевича в аренду в мюнхенскую "Баварию".
Арендное соглашение игрока с новой командой рассчитано до конца текущего сезона. Димитриевич перешел в "Зенит" летом 2025 года, подписав соглашение до конца сезона-2026/27.
В нынешнем сезоне Димитриевич в среднем набирал 11,5 очка, делал 2,9 подбора и совершал 5,7 передачи в десяти матчах Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне он играл за миланскую "Олимпию".
В 2022 году казанский УНИКС арендовал Димитриевича у испанской "Валенсии". В первом сезоне он стал победителем Единой лиги ВТБ и был признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф. В 47 играх македонец набирал в среднем 12,8 очка, делал 5,6 результативной передачи и 2,5 подбора. Во втором сезоне в России Димитриевич принял участие в 50 играх, набирая в среднем 18,6 очка, 6,9 передачи, 3,6 подбора и 1,2 перехвата. Он был признан MVP по итогам регулярного чемпионата.
