Агент усомнился в перспективах Карседо на посту тренера "Спартака"

"Я думаю, что для Хуана Карседо это, конечно, отличное предложение, поскольку он впервые в своей жизни получает возможность поработать в топ-клубе. Другой вопрос: насколько он готов возглавить такой клуб, как "Спартак", который борется за чемпионство. Думаю, что это будет непростая задача, и пока непонятно, сумеет ли он с ней справиться, особенно с теми целями, которые ставит перед собой "Спартак", - отметил Барбоза.

"Для него лично это, безусловно, большой шанс и важный момент в карьере. Он молодой специалист. При этом положение в клубе тоже непростое - команда отстает от первого места. Поэтому посмотрим, как все будет развиваться. Можно сказать, что у него есть амбиции, и он будет стараться сделать все возможное, чтобы "Спартак" начал играть значительно лучше. Он, по всей видимости, понимает, что значит быть главным тренером "Спартака", - добавил Барбоза.