Агент усомнился в перспективах Карседо на посту тренера "Спартака"
Агент усомнился в перспективах Карседо на посту тренера "Спартака"
2026-01-05T14:08:00+03:00
2026-01-05T14:08:00+03:00
2026-01-05T14:49:00+03:00
2026
Агент усомнился в перспективах Карседо на посту тренера "Спартака"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что не уверен в способностях испанца Хуана Карлоса Карседы бороться с московским "Спартаком" за чемпионство.
В воскресенье Карседо, которого СМИ называют претендентом на пост главного тренера "Спартака
", объявил об уходе с аналогичной должности в кипрском клубе "Пафос
".
«
"Я думаю, что для Хуана Карседо это, конечно, отличное предложение, поскольку он впервые в своей жизни получает возможность поработать в топ-клубе. Другой вопрос: насколько он готов возглавить такой клуб, как "Спартак", который борется за чемпионство. Думаю, что это будет непростая задача, и пока непонятно, сумеет ли он с ней справиться, особенно с теми целями, которые ставит перед собой "Спартак", - отметил Барбоза.
"Для него лично это, безусловно, большой шанс и важный момент в карьере. Он молодой специалист. При этом положение в клубе тоже непростое - команда отстает от первого места. Поэтому посмотрим, как все будет развиваться. Можно сказать, что у него есть амбиции, и он будет стараться сделать все возможное, чтобы "Спартак" начал играть значительно лучше. Он, по всей видимости, понимает, что значит быть главным тренером "Спартака", - добавил Барбоза.
По словам агента, если Карседо предложат контракт на три года, то клуб даст ему шанс поработать и выстроить команду.