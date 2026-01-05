Рейтинг@Mail.ru
Агент усомнился в перспективах Карседо на посту тренера "Спартака" - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 05.01.2026 (обновлено: 14:49 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/barboz-2066467629.html
Агент усомнился в перспективах Карседо на посту тренера "Спартака"
Агент усомнился в перспективах Карседо на посту тренера "Спартака" - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Агент усомнился в перспективах Карседо на посту тренера "Спартака"
Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что не уверен в способностях испанца Хуана Карлоса Карседы бороться с московским "Спартаком" за чемпионство. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T14:08:00+03:00
2026-01-05T14:49:00+03:00
спорт
карлос карседо
спартак москва
пафос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064228112_0:74:3082:1808_1920x0_80_0_0_ea5882bbc9c1d4c382f7cde4e5f90171.jpg
https://ria.ru/20251216/skala-2062261767.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064228112_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b6b9092bf6d7d8046230382b24f1746a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, карлос карседо, спартак москва, пафос
Спорт, Карлос Карседо, Спартак Москва, Пафос
Агент усомнился в перспективах Карседо на посту тренера "Спартака"

Агент Барбоза не уверен, что Карседо сможет привести "Спартак" к их целям

© Mike Egerton - PA ImagesХуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Mike Egerton - PA Images
Хуан Карлос Карседо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что не уверен в способностях испанца Хуана Карлоса Карседы бороться с московским "Спартаком" за чемпионство.
В воскресенье Карседо, которого СМИ называют претендентом на пост главного тренера "Спартака", объявил об уходе с аналогичной должности в кипрском клубе "Пафос".
«
"Я думаю, что для Хуана Карседо это, конечно, отличное предложение, поскольку он впервые в своей жизни получает возможность поработать в топ-клубе. Другой вопрос: насколько он готов возглавить такой клуб, как "Спартак", который борется за чемпионство. Думаю, что это будет непростая задача, и пока непонятно, сумеет ли он с ней справиться, особенно с теми целями, которые ставит перед собой "Спартак", - отметил Барбоза.
"Для него лично это, безусловно, большой шанс и важный момент в карьере. Он молодой специалист. При этом положение в клубе тоже непростое - команда отстает от первого места. Поэтому посмотрим, как все будет развиваться. Можно сказать, что у него есть амбиции, и он будет стараться сделать все возможное, чтобы "Спартак" начал играть значительно лучше. Он, по всей видимости, понимает, что значит быть главным тренером "Спартака", - добавил Барбоза.
По словам агента, если Карседо предложат контракт на три года, то клуб даст ему шанс поработать и выстроить команду.
Невио Скала - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Тренер из Италии ошибочно заявил, что стал чемпионом России со "Спартаком"
16 декабря 2025, 01:47
 
СпортКарлос КарседоСпартак МоскваПафос
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    Перерыв
    Вашингтон
    Анахайм
    2
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    Рейнджерс
    Юта
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Оттава
    Детройт
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала