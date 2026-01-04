Рейтинг@Mail.ru
Гол Воронкова и передача Проворова помогли "Коламбусу" обыграть "Баффало"
Хоккей
 
01:44 04.01.2026
Гол Воронкова и передача Проворова помогли "Коламбусу" обыграть "Баффало"
Гол Воронкова и передача Проворова помогли "Коламбусу" обыграть "Баффало" - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Гол Воронкова и передача Проворова помогли "Коламбусу" обыграть "Баффало"
"Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T01:44:00+03:00
2026-01-04T01:44:00+03:00
хоккей
дмитрий воронков
мэтью оливер
иван проворов
коламбус блю джекетс
национальная хоккейная лига (нхл)
баффало сейбрз
дмитрий воронков, мэтью оливер, иван проворов, коламбус блю джекетс, национальная хоккейная лига (нхл), баффало сейбрз
Хоккей, Дмитрий Воронков, Мэтью Оливер, Иван Проворов, Коламбус Блю Джекетс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Баффало Сейбрз

Гол Воронкова и передача Проворова помогли "Коламбусу" обыграть "Баффало"

© Getty Images / Ben JacksonХоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Дмитрий Воронков
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Дмитрий Воронков - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Getty Images / Ben Jackson
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0). У "Блю Джекетс" шайбы забросили Дентон Матейчук (4-я минута), Брендан Гонс (15), Дмитрий Воронков (18), Мэтью Оливер (29) и Коул Силлинджер (52). В составе "Баффало" отличился Джош Доун (12).
03 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Коламбус
5 : 1
Баффало
03:00 • Дэнтон Матейчук
(Бун Дженнер, Зак Веренски)
14:04 • Брендан Гаунс
17:12 • Дмитрий Воронков
(Иван Проворов, Дэймон Северсон)
28:04 • Мэтью Оливер
(Зак Астон-Рис, Дэймон Северсон)
51:46 • Коул Силлингер
(Дэнтон Матейчук, Зак Веренски)
11:26 • Джошуа Доан
(Джош Норрис, Оуэн Пауэр)
Воронков забросил свою 14-ю шайбу и набрал свое 26-е очко в 40 матчах текущего сезона. Голевую передачу на россиянина отдал его соотечественник Иван Проворов, на его счету стало 15 очков (5 голов + 10 передач) в 40 матчах. Их одноклубник Кирилл Марченко не отметился результативными действиями.
"Коламбус" (42 очка) занимает последнее место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Баффало" (46) располагается на четвертой строчке Атлантического дивизиона. Команда прервала победную серию, которая насчитывала 10 матчей.
"Коламбус" 4 января примет "Питтсбург Пингвинз", "Баффало" 6 января дома сыграет с "Ванкувер Кэнакс".
В другом матче "Нью-Джерси Девилз" дома со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) обыграл "Юту Маммот".
 
