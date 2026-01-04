Гол Воронкова и передача Проворова помогли "Коламбусу" обыграть "Баффало"

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0). У "Блю Джекетс" шайбы забросили Дентон Матейчук (4-я минута), Брендан Гонс (15), Дмитрий Воронков (18), Мэтью Оливер (29) и Коул Силлинджер (52). В составе "Баффало" отличился Джош Доун (12).

Воронков забросил свою 14-ю шайбу и набрал свое 26-е очко в 40 матчах текущего сезона. Голевую передачу на россиянина отдал его соотечественник Иван Проворов, на его счету стало 15 очков (5 голов + 10 передач) в 40 матчах. Их одноклубник Кирилл Марченко не отметился результативными действиями.