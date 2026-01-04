Гол Воронкова и передача Проворова помогли "Коламбусу" обыграть "Баффало"

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0). У "Блю Джекетс" шайбы забросили Дентон Матейчук (4-я минута), Брендан Гонс (15), Дмитрий Воронков (18), Мэтью Оливер (29) и Коул Силлинджер (52). В составе "Баффало" отличился Джош Доун (12).
Воронков забросил свою 14-ю шайбу и набрал свое 26-е очко в 40 матчах текущего сезона. Голевую передачу на россиянина отдал его соотечественник Иван Проворов, на его счету стало 15 очков (5 голов + 10 передач) в 40 матчах. Их одноклубник Кирилл Марченко не отметился результативными действиями.
"Коламбус" (42 очка) занимает последнее место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Баффало" (46) располагается на четвертой строчке Атлантического дивизиона. Команда прервала победную серию, которая насчитывала 10 матчей.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.