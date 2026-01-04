Шведов нервировали флаги России: что наши лыжники пережили на "Тур де Ски"

Юбилейный, 20-й "Тур де Ски" стал для российских лыжных гонок первой серьезной проверкой на мировой арене за последние годы. Савелий Коростелев и Дарья Непряева начали многодневку тяжело, но по ходу турнира заметно прибавили, навязали борьбу лидерам и мощно завершили гонки в Валь-ди-Фьемме. Но достаточно ли этого прогресса, чтобы всерьез говорить о медалях на Олимпиаде?

Что такое "Тур де Ски" и почему он так важен перед Олимпиадой

"Тур де Ски" — главная и самая изнурительная многодневка в календаре Кубка мира по лыжным гонкам. За одну неделю спортсмены проходят сразу несколько стартов в разных форматах и стилях: спринты, разделки, масс-старты и обязательный финал в гору в Валь-ди-Фьемме, где решают не только секунды, но и характер. Здесь невозможно спрятаться за одной удачной гонкой — тур проверяет все сразу: функциональную готовность, восстановление, психологическую устойчивость и умение держать высокий уровень день за днем.

Перед Олимпиадой значение "Тур де Ски" становится особым. Это последняя полноценная модель Игр в миниатюре: плотный график, европейские трассы, постоянное давление и борьба с теми же соперниками, с которыми предстоит сражаться за медали. Для тренеров это главный индикатор реальной формы и понимания, кто готов к олимпийскому марафону, а для спортсменов — момент истины, когда становится ясно, где ты находишься относительно мировой элиты.

Для России "Тур де Ски" всегда был особенным турниром — и по результатам, и по символике. До отстранения наши лыжники четыре раза выигрывали общий зачет. В сезоне-2012/13 впервые главный приз взял Александр Легков , победив без единой победы в отдельных гонках и войдя в историю драматичным финишем на горе. В сезоне-2016/17 Сергей Устюгов устроил один из самых доминирующих туров в истории, выиграв пять гонок подряд. Затем эстафету подхватил Александр Большунов , который дважды подряд выиграл "Тур де Ски", а во второй раз — с рекордным отрывом более трех минут. Последним большим триумфом стала победа Натальи Непряевой в сезоне-2021/22 — первой среди российских лыжниц, за три месяца до отстранения сборной от международных стартов.

Именно поэтому завершившийся "Тур де Ски" — не просто очередная многодневка, а важная точка отсчета: возвращение россиян на турнир, где они долгие годы были среди главных действующих лиц, и первый реальный ориентир накануне Олимпиады.

Возвращение шаг за шагом: как Коростелев и Непряева прошли "Тур де Ски"

Возвращение россиян на "Тур де Ски" началось с жестокой реальности. Уже в первый день в Тоблахе коньковый спринт подтвердил то, о чем говорили еще перед стартом: эта дисциплина сейчас остается самой сложной для наших лыжников. Дарья Непряева остановилась в шаге от топ-30, уступив проходному месту меньше секунды. Также и Савелий Коростелев не сумел пробиться в число участников забегов на выбывание. В этих гонках решают не тактика и не терпение, а умение выдать максимум скорости на короткой дистанции — и именно этого соревновательного навыка россиянам пока не хватает.

На следующий день акценты резко сместились. Классическая разделка на 10 км стала той самой гонкой, где Коростелев смог реализовать свои сильные стороны. Ранний стартовый номер и грамотное распределение усилий позволили ему долго держаться в числе лидеров, а его время по отсечкам заставляло соперников ориентироваться именно на россиянина. Даже когда фавориты начали постепенно смещать его вниз по протоколу, стало очевидно: это не удачное стечение обстоятельств, а качественная, взрослая гонка. Девятое место стало первым попаданием Коростелева в топ-10 Кубка мира и важной психологической вехой. Непряева в этот день бежала более сдержанно: без резких ускорений, но и без серьезных провалов. Ее 27-е место выглядело логичным отражением текущей формы и позволило сохранить позиции в общем зачете многодневки.

Экспериментальный масс-старт на 5 км в формате забегов стал самым противоречивым днем тура. Для Коростелева он сложился неудачно: в плотной группе на высокой скорости один из поворотов привел к падению, а в такой короткой гонке потеря времени фактически перечеркивает результат. Этот эпизод стал наглядным напоминанием, насколько важен опыт контактной борьбы на международном уровне.

Зато Непряева в той же дисциплине провела, пожалуй, самую рациональную гонку за весь тур. Она грамотно распределила силы, избежала рисков и финишировала восьмой в общем протоколе. Это лучший результат российских лыжников на Кубке мира после возвращения на международные старты.

Гонки преследования 1 января стали проверкой на выносливость и умение работать на фоне накопившейся усталости. Коростелев прошел пасьют в классическом стиле уверенно и собранно: он большую часть дистанции вел свою группу и финишировал 12-м, не теряя темпа даже на заключительных километрах. Непряева начала гонку с ощутимым отставанием, но постепенно отыгрывала позиции и в итоге поднялась на 16-е место, проведя ровную и контролируемую дистанцию.

Кульминацией многодневки стал финал в гору в Валь-ди-Фьемме — этап, который традиционно расставляет все по местам. Здесь Непряева провела одну из лучших гонок в своей карьере на Кубке мира: спокойно прошла равнинную часть и на подъеме начала последовательно обходить соперниц. Шестое место и участие в цветочной церемонии стали не просто красивым итогом, а подтверждением ее конкурентоспособности на уровне сильнейших. Коростелев на финальном этапе оказался в шаге от подиума. Он долго держался в группе лидеров и лишь на последних метрах уступил более опытному сопернику. Медали не случилось, но сама картина борьбы на ключевом этапе "Тур де Ски" стала важным сигналом на будущее.

В целом многодневка сложилась для россиян не как череда случайных всплесков, а как последовательный процесс адаптации. Были ошибки и неудачные дни, но по ходу недели прогресс становился все заметнее. Коростелев завершил "Тур де Ски" восьмым в общем зачете, Непряева — десятой. И если в начале турнира они выглядели скорее учениками, то к финалу уже действовали на равных с теми, кто задает тон мировым лыжам.

Вокруг "Тур де Ски": хронология событий вне трассы

Возвращение россиян на "Тур де Ски" обсуждали не только по секундам и местам. Почти каждый старт сопровождался внешним контекстом — от вопросов о нейтральном статусе до споров о том, кто и в каком качестве имеет право находиться рядом с командой.

Одной из тем стало присутствие тренерского штаба. Старший тренер группы Егор Сорин , не имеющий нейтрального статуса, находился на этапах "Тур де Ски" без аккредитации FIS и, формально, не мог работать в соревновательной зоне. Он присутствовал на турнире как зритель и помогал спортсменам за ее пределами — в быту и организационных вопросах. Этот факт вызвал интерес иностранной прессы и отдельные критические комментарии со стороны соперников, хотя прямых нарушений регламента зафиксировано не было.

По мере продвижения многодневки дискуссия вокруг россиян не утихала, а к финалу тура получила новое развитие. 4 января, после одной из заключительных гонок в Валь-ди-Фьемме, организаторы обратили внимание на болельщиков с российскими флагами на трибунах. Эпизод быстро стал предметом обсуждения в зарубежных СМИ. Шведский лыжник Эдвин Ангер заявил, что подобная картина, по его мнению, не соотносится с нейтральным статусом российских спортсменов на Кубке мира.

"Даже не знаю, что сказать, но это очень необычно. Не кажется нейтральным, когда здесь размахивают российскими флагами", — приводит его слова Expressen.

После гонки директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси, находившийся в микст-зоне вместе с Коростелевым, подчеркнул, что международная федерация не может запрещать болельщикам использовать национальную символику. Сам российский лыжник затем сфотографировался с фанатами, но уже без флагов — подчеркивая соблюдение всех требований нейтрального статуса.