Лыжные гонки
 
13:56 04.01.2026
Команда Степановой выиграла смешанную эстафету на Гонке чемпионов
Команда Степановой выиграла смешанную эстафету на Гонке чемпионов
Команда олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой выиграла смешанную эстафету на лыжно-биатлонной Гонке чемпионов в Рязани. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Команда Степановой выиграла смешанную эстафету на Гонке чемпионов

Команда Степановой выиграла эстафету на лыжно-биатлонной Гонке чемпионов

Вероника Степанова. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Команда олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой выиграла смешанную эстафету на лыжно-биатлонной Гонке чемпионов в Рязани.
Победители, в составе которых выступали Степанова, Наталия Шевченко, Даниил Усов и Иван Якимушкин, показали результат 1 час 35 минут 22,8 секунды. Биатлонисты использовали 6 дополнительных патронов. Второе место заняли Виктория Сливко, Алена Баранова, Александр Логинов и Артем Мальцев (отставание - 1.03,1; 11 дополнительных патронов). Третьими стали Полина Плюснина, Татьяна Сорина, Антон Смольский и Иван Горбунов (+1.03,9; 7 дополнительных патронов).
Гонка чемпионов проходила с 3 по 4 января. На первом этапе турнира в ходе квалификации определились десять команд по четыре человека, в которые вошли по два представителя мужского и женского пола из лыжного спорта и биатлона. Основная гонка состояла из восьми этапов, где представители обеих дисциплин поочередно сменяли друг друга. В первой половине гонки выступали женщины, во второй - мужчины.
Призовой фонд турнира составил 12 миллионов рублей. Победители получат 2 млн рублей, занявшие второе место - 1,8 млн, третье - 1,6 млн.
