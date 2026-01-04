https://ria.ru/20260104/stepanova-2066342851.html
Команда Степановой выиграла смешанную эстафету на Гонке чемпионов
Команда Степановой выиграла смешанную эстафету на Гонке чемпионов
Команда Степановой выиграла смешанную эстафету на Гонке чемпионов
Команда олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой выиграла смешанную эстафету на лыжно-биатлонной Гонке чемпионов в Рязани. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
рязань
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Команда олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой выиграла смешанную эстафету на лыжно-биатлонной Гонке чемпионов в Рязани.
Победители, в составе которых выступали Степанова
, Наталия Шевченко
, Даниил Усов и Иван Якимушкин
, показали результат 1 час 35 минут 22,8 секунды. Биатлонисты использовали 6 дополнительных патронов. Второе место заняли Виктория Сливко
, Алена
Баранова, Александр Логинов
и Артем Мальцев
(отставание - 1.03,1; 11 дополнительных патронов). Третьими стали Полина Плюснина, Татьяна Сорина
, Антон Смольский
и Иван Горбунов (+1.03,9; 7 дополнительных патронов).
Гонка чемпионов проходила с 3 по 4 января. На первом этапе турнира в ходе квалификации определились десять команд по четыре человека, в которые вошли по два представителя мужского и женского пола из лыжного спорта и биатлона. Основная гонка состояла из восьми этапов, где представители обеих дисциплин поочередно сменяли друг друга. В первой половине гонки выступали женщины, во второй - мужчины.
Призовой фонд турнира составил 12 миллионов рублей. Победители получат 2 млн рублей, занявшие второе место - 1,8 млн, третье - 1,6 млн.