Команда Степановой выиграла смешанную эстафету на Гонке чемпионов

Гонка чемпионов проходила с 3 по 4 января. На первом этапе турнира в ходе квалификации определились десять команд по четыре человека, в которые вошли по два представителя мужского и женского пола из лыжного спорта и биатлона. Основная гонка состояла из восьми этапов, где представители обеих дисциплин поочередно сменяли друг друга. В первой половине гонки выступали женщины, во второй - мужчины.