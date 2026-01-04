https://ria.ru/20260104/klass-2066316426.html
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал РИА Новости, что в первом классе занимался фигурным катанием. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Виктор Майгуров, Союз биатлонистов России (СБР), Биатлон
Майгуров рассказал, как занимался фигурным катанием
Глава СБР Майгуров рассказал, как в первом классе занимался фигурным катанием
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал РИА Новости, что в первом классе занимался фигурным катанием.
Майгурову 56 лет. Он является двукратным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира и многократным призером чемпионатов мира. Возглавляет СБР с 11 июля 2020 года.
"Я в первом классе занимался фигурным катанием. У нас дружное взаимодействие среди зимних федераций. Мы постоянно встречаемся, обмениваемся мнениями, информацией, опытом, новостями. Можем вместе выступить с какой-то инициативой", - сказал Майгуров.
"У меня в фигурном катании не пошло, потому что не было специалистов и школы. Я родом из маленького поселка, где какое-то время один тренер поработал. Но это дало мне толчок для дальнейших занятий хоккеем. Но и тут с нами занимались люди, которые работали смену в шахте, а потом приходили потренировать ребятишек. Играл я шесть лет. И только в седьмом классе пошел в лыжи. К нам в село по распределению отправили лыжных тренеров, семью выпускников вуза, Лукьяновых. Они до сих пор там работают, продолжают растить талантливых детей", - добавил собеседник агентства.