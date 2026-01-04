Майгуров рассказал, как занимался фигурным катанием

"У меня в фигурном катании не пошло, потому что не было специалистов и школы. Я родом из маленького поселка, где какое-то время один тренер поработал. Но это дало мне толчок для дальнейших занятий хоккеем. Но и тут с нами занимались люди, которые работали смену в шахте, а потом приходили потренировать ребятишек. Играл я шесть лет. И только в седьмом классе пошел в лыжи. К нам в село по распределению отправили лыжных тренеров, семью выпускников вуза, Лукьяновых. Они до сих пор там работают, продолжают растить талантливых детей", - добавил собеседник агентства.