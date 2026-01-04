Рейтинг@Mail.ru
"Каролина" проиграла "Колорадо", несмотря на гол Свечникова
Хоккей
 
06:01 04.01.2026
"Каролина" проиграла "Колорадо", несмотря на гол Свечникова
Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" проиграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.01.2026
национальная хоккейная лига (нхл), каролина харрикейнз, колорадо эвеланш, андрей свечников, валерий ничушкин, александр никишин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Каролина Харрикейнз, Колорадо Эвеланш, Андрей Свечников, Валерий Ничушкин, Александр Никишин
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" проиграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Каролина
3 : 5
Колорадо
18:09 • Себастьян Ахо
(Эрик Робинсон)
24:47 • Николай Элерс
(Тейлор Холл, Логан Станковен)
27:50 • Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, К'Андре Миллер)
21:47 • Габриэль Ландескуг
(Натан Маккиннон, Мартин Некаш)
41:09 • Брок Нельсон
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
41:42 • Джек Дрери
(Росс Колтон)
47:30 • Брок Нельсон
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
59:42 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш, Арттури Лехконен)
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась волевой победой гостей со счетом 5:3 (0:1, 1:2, 4:0). В составе "Колорадо" шайбы забросили Габриэль Ландеског (22-я минута), Брок Нельсон (42, 48), Джек Друри (42) и Натан Маккиннон (60). У хозяев площадки голами отметились Себастьян Ахо (19), Николай Элерс (25) и российский нападающий Андрей Свечников (28).
Защитник "Каролины" Александр Никишин отметился одним силовым приемом. Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин нанес три броска в створ ворот и очков не набрал. Форвард "Эвеланш" Захар Бардаков результативными действиями не отметился.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Оттавы Сенаторз" обыграли "Виннипег Джетс" (4:2).
Хоккей
 
Матч-центр
 
