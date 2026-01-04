"Каролина" проиграла "Колорадо", несмотря на гол Свечникова

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась волевой победой гостей со счетом 5:3 (0:1, 1:2, 4:0). В составе "Колорадо" шайбы забросили Габриэль Ландеског (22-я минута), Брок Нельсон (42, 48), Джек Друри (42) и Натан Маккиннон (60). У хозяев площадки голами отметились Себастьян Ахо (19), Николай Элерс (25) и российский нападающий Андрей Свечников (28).