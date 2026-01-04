"Каролина" проиграла "Колорадо", несмотря на гол Свечникова

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" проиграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
04 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
18:09 • Себастьян Ахо
24:47 • Николай Элерс
(Тейлор Холл, Логан Станковен)
27:50 • Андрей Свечников
21:47 • Габриэль Ландескуг
41:09 • Брок Нельсон
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
41:42 • Джек Дрери
47:30 • Брок Нельсон
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
59:42 • Натан Маккиннон
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась волевой победой гостей со счетом 5:3 (0:1, 1:2, 4:0). В составе "Колорадо" шайбы забросили Габриэль Ландеског (22-я минута), Брок Нельсон (42, 48), Джек Друри (42) и Натан Маккиннон (60). У хозяев площадки голами отметились Себастьян Ахо (19), Николай Элерс (25) и российский нападающий Андрей Свечников (28).
Защитник "Каролины" Александр Никишин отметился одним силовым приемом. Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин нанес три броска в створ ворот и очков не набрал. Форвард "Эвеланш" Захар Бардаков результативными действиями не отметился.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Оттавы Сенаторз" обыграли "Виннипег Джетс" (4:2).