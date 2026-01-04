Рейтинг@Mail.ru
"Адмирал" объявил об уходе Аверкина с поста спортивного директора клуба - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
03:24 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/khokkey-2066300304.html
"Адмирал" объявил об уходе Аверкина с поста спортивного директора клуба
"Адмирал" объявил об уходе Аверкина с поста спортивного директора клуба - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
"Адмирал" объявил об уходе Аверкина с поста спортивного директора клуба
Вадим Аверкин покинул пост спортивного директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал", сообщается в Telegram-канале дальневосточной команды. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T03:24:00+03:00
2026-01-04T03:24:00+03:00
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
адмирал
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066300027_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f747fa458c71f922b3500e17de83f5c5.jpg
https://ria.ru/20260103/kuznetsov-2066219855.html
владивосток
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066300027_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2eb69a7ff3504b70f12927ee6b625353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
континентальная хоккейная лига (кхл), адмирал, владивосток
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Адмирал, Владивосток
"Адмирал" объявил об уходе Аверкина с поста спортивного директора клуба

Клуб КХЛ "Адмирал" объявил об уходе Аверкина с поста спортивного директора

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкХоккеисты "Адмирала"
Хоккеисты Адмирала - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Вадим Аверкин покинул пост спортивного директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал", сообщается в Telegram-канале дальневосточной команды.
Аверкин работал в должности спортивного директора "Адмирала" с 1 августа 2025 года.
«
"Мы благодарим Вадима Игоревича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.
"Адмирал" занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В 39 матчах сезона-2025/26 КХЛ команда из Владивостока набрала 33 очка и одержала 13 побед. По ходу чемпионата "моряки" отправили в отставку с поста главного тренера Леонида Тамбиева и назначили на роль исполняющего обязанности наставника команды Ильнура Гизатуллина.
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Кузнецов провалился в "Металлурге". Что не получилось у звезды хоккея?
Вчера, 17:25
 
ХоккейКХЛ 2025-2026АдмиралВладивосток
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Вашингтон
    Чикаго
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Тампа-Бэй
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Монреаль
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Эдмонтон
    Филадельфия
    2
    5
  • Хоккей
    Перерыв
    Лос-Анджелес
    Миннесота
    1
    1
  • Хоккей
    04.01 06:00
    Ванкувер
    Бостон
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Юта
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Баффало
    5
    1
  • Хоккей
    04.01 22:00
    Даллас
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала