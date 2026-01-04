https://ria.ru/20260104/khokkey-2066300304.html
"Адмирал" объявил об уходе Аверкина с поста спортивного директора клуба
Вадим Аверкин покинул пост спортивного директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал", сообщается в Telegram-канале дальневосточной команды. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
адмирал
владивосток
владивосток
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
континентальная хоккейная лига (кхл), адмирал, владивосток
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Адмирал, Владивосток
