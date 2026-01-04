"Адмирал" объявил об уходе Аверкина с поста спортивного директора клуба

"Мы благодарим Вадима Игоревича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

"Адмирал" занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В 39 матчах сезона-2025/26 КХЛ команда из Владивостока набрала 33 очка и одержала 13 побед. По ходу чемпионата "моряки" отправили в отставку с поста главного тренера Леонида Тамбиева и назначили на роль исполняющего обязанности наставника команды Ильнура Гизатуллина.