Пять очков Кучерова принесли "Тампе" победу в матче НХЛ
02:54 04.01.2026
Пять очков Кучерова принесли "Тампе" победу в матче НХЛ
Пять очков Кучерова принесли "Тампе" победу в матче НХЛ
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.01.2026
национальная хоккейная лига (нхл), тампа-бэй лайтнинг, сан-хосе шаркс, никита кучеров, андрей василевский, шакир мухамадуллин, ярослав аскаров, дмитрий орлов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Тампа-Бэй Лайтнинг, Сан-Хосе Шаркс, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Шакир Мухамадуллин, Ярослав Аскаров, Дмитрий Орлов
Пять очков Кучерова принесли "Тампе" победу в матче НХЛ

Пять очков Кучерова принесли "Тампе" победу над "Сан-Хосе" в матче НХЛ

© Getty Images / Andrew MordzynskiНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Getty Images / Andrew Mordzynski
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 января 2026 • начало в 00:00
Завершен
Сан-Хосе
3 : 7
Тампа-Бэй
10:50 • Павол Регенда
(Тимоти Лильегрен, Macklin Celebrini)
29:50 • Павол Регенда
(Тимоти Лильегрен, Джефф Скиннер)
56:11 • Павол Регенда
(Джефф Скиннер)
02:37 • Брэйден Пойнт
(Maxwell Crozier, Никита Кучеров)
04:08 • Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Гаге Гонсалвеш)
06:46 • Брэндон Хагель
(Джейк Гентцель, Charles-Edouard D'Astous)
22:49 • Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гентцель)
23:55 • Доминик Джеймс
(Оливер Бьеркстранд)
34:08 • Никита Кучеров
(Оливер Бьеркстранд, Брэйден Пойнт)
36:53 • Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Ник Пол)
Встреча, которая состоялась в Сан-Хосе, завершилась победой гостей со счетом 7:3 (3:1, 4:1, 0:1). В составе "Тампы" хет-трик оформил Даррен Рэдиш (5-я, 23-я и 37-я минуты), также шайбы забросили Брейден Пойнт (3), Брэндон Хагел (7), Доминик Джеймс (24) и российский нападающий Никита Кучеров (35), признанный первой звездой матча. У "Шаркс" автором хет-трика стал Павол Регенда (11, 31, 57).
Никита Кучеров стал вторым российским игроком, кто достиг отметки в 20 голов в сезоне-2025/26 НХЛ. Он 11-й раз в карьере забросил 20 шайб в рамках одного регулярного сезона НХЛ. Форвард "Тампы" продлил личную голевую серию до пяти матчей. Также Кучеров в матче с "Сан-Хосе" записал на свой счет четыре голевые передачи и продлил личную результативную серию до семи игр. Нападающий "молний" восьмой раз в карьере в чемпионатах НХЛ набрал пять очков за матч и догнал по этому показателю форварда "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, повторив рекорд среди российских игроков.
Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22. Нападающий "Сан-Хосе" Игорь Чернышов нанес один бросок в створ ворот, применил два силовых приема и заблокировал три броска. Защитник "Шаркс" Дмитрий Орлов один раз бросил в створ ворот и отметился одним хитом. Защитник "акул" Шакир Мухамадуллин заблокировал один бросок и завершил матч с показателем полезности "минус 3". Вратарь "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров отразил семь бросков из десяти и был заменен на седьмой минуте матча после третьей пропущенной шайбы.
"Тампа" одержала седьмую победу подряд. "Сан-Хосе" прервал трехматчевую победную серию.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Сент-Луис Блюз" обыграли "Монреаль Канадиенс" (2:0). Российский форвард "Сент-Луиса" Алексей Торопченко отметился голевой передачей.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Тампа-Бэй ЛайтнингСан-Хосе ШарксНикита КучеровАндрей ВасилевскийШакир МухамадуллинЯрослав АскаровДмитрий Орлов
 
