Пять очков Кучерова принесли "Тампе" победу в матче НХЛ

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Сан-Хосе, завершилась победой гостей со счетом 7:3 (3:1, 4:1, 0:1). В составе "Тампы" хет-трик оформил Даррен Рэдиш (5-я, 23-я и 37-я минуты), также шайбы забросили Брейден Пойнт (3), Брэндон Хагел (7), Доминик Джеймс (24) и российский нападающий Никита Кучеров (35), признанный первой звездой матча. У "Шаркс" автором хет-трика стал Павол Регенда (11, 31, 57).

Никита Кучеров стал вторым российским игроком, кто достиг отметки в 20 голов в сезоне-2025/26 НХЛ. Он 11-й раз в карьере забросил 20 шайб в рамках одного регулярного сезона НХЛ. Форвард "Тампы" продлил личную голевую серию до пяти матчей. Также Кучеров в матче с "Сан-Хосе" записал на свой счет четыре голевые передачи и продлил личную результативную серию до семи игр. Нападающий "молний" восьмой раз в карьере в чемпионатах НХЛ набрал пять очков за матч и догнал по этому показателю форварда "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, повторив рекорд среди российских игроков.

Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22. Нападающий "Сан-Хосе" Игорь Чернышов нанес один бросок в створ ворот, применил два силовых приема и заблокировал три броска. Защитник "Шаркс" Дмитрий Орлов один раз бросил в створ ворот и отметился одним хитом. Защитник "акул" Шакир Мухамадуллин заблокировал один бросок и завершил матч с показателем полезности "минус 3". Вратарь "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров отразил семь бросков из десяти и был заменен на седьмой минуте матча после третьей пропущенной шайбы.

"Тампа" одержала седьмую победу подряд. "Сан-Хосе" прервал трехматчевую победную серию.