Тренер "Питтсбурга" отметил игру Чинахова против "Детройта" - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Хоккей
 
07:38 04.01.2026 (обновлено: 11:39 04.01.2026)
Тренер "Питтсбурга" отметил игру Чинахова против "Детройта"
Тренер "Питтсбурга" отметил игру Чинахова против "Детройта"
Главный тренер "Питтсбург Пингвинз" Дэн Мьюз заявил, что российский нападающий Егор Чинахов забросил великолепную шайбу в матче регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 04.01.2026
хоккей
спорт
егор чинахов
питтсбург пингвинз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, егор чинахов, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Егор Чинахов, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Тренер "Питтсбурга" отметил игру Чинахова против "Детройта"

Тренер "Питтсбурга" Мьюз заявил, что игра Чинахова соответствует ожиданиям

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Главный тренер "Питтсбург Пингвинз" Дэн Мьюз заявил, что российский нападающий Егор Чинахов забросил великолепную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Детройт Ред Уингз".
"Питтсбург" в субботу обыграл "Детройт" со счетом 4:1. Чинахов, который перешел в "Пингвинз" из "Коламбус Блю Джекетс" в результате обмена 29 декабря, провел свой второй матч за новую команду и забросил дебютную шайбу, оказавшуюся победной.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 января 2026 • начало в 20:00
Завершен
Детройт
1 : 4
Питтсбург
35:06 • Алекс Дебринкэт
03:44 • Брайан Раст
(Сидней Кросби, Паркер Вотерспун)
17:30 • Егор Чинахов
(Benjamin Kindel, Паркер Вотерспун)
59:00 • Рикард Ракелл
(Сидней Кросби, Бретт Кулак)
59:28 • Коннор Девар
(Блэйк Лизотт, Кристфер Летанг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Это то, чего мы ожидали. Бросок действительно очень мощный. Он наносит его быстро. Это был великолепный гол. Отличная передача, отличное завершение. Но вы видели и атаку, которую он начал в большинстве. В итоге он промахнулся, но этот бросок уникален", - приводит слова Мьюза сайт клуба.
Тренер "Питтсбурга" выразил уверенность, что первый гол поможет Чинахову.
"Не хочется доводить дело до ситуации, когда у тебя появляются шансы, и ты начинаешь ломать голову. Он хорошо сделал свое дело, просто выйдя на лед и сыграв. В его первом матче было много игры в спецбригадах, много меньшинства. Так что ему было сложнее влиться в игру. Сегодня было немного легче. В обеих играх его бросок был заметен. Но, на мой взгляд, и его работа без шайбы была действительно хорошей, его ответственная игра в обороне, некоторые детали в игре. Даже смена звеньев, уход со льда в нужное время. Было много хорошего", - подчеркнул Мьюз.
В воскресенье "Питтсбург" в гостях сыграет с "Коламбусом".
