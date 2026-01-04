Тренер "Питтсбурга" отметил игру Чинахова против "Детройта"

"Это то, чего мы ожидали. Бросок действительно очень мощный. Он наносит его быстро. Это был великолепный гол. Отличная передача, отличное завершение. Но вы видели и атаку, которую он начал в большинстве. В итоге он промахнулся, но этот бросок уникален", - приводит слова Мьюза сайт клуба.

"Не хочется доводить дело до ситуации, когда у тебя появляются шансы, и ты начинаешь ломать голову. Он хорошо сделал свое дело, просто выйдя на лед и сыграв. В его первом матче было много игры в спецбригадах, много меньшинства. Так что ему было сложнее влиться в игру. Сегодня было немного легче. В обеих играх его бросок был заметен. Но, на мой взгляд, и его работа без шайбы была действительно хорошей, его ответственная игра в обороне, некоторые детали в игре. Даже смена звеньев, уход со льда в нужное время. Было много хорошего", - подчеркнул Мьюз.