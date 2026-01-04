Тренер "Питтсбурга" отметил игру Чинахова против "Детройта"

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Главный тренер "Питтсбург Пингвинз" Дэн Мьюз заявил, что российский нападающий Егор Чинахов забросил великолепную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Детройт Ред Уингз".
"Питтсбург" в субботу обыграл "Детройт" со счетом 4:1. Чинахов, который перешел в "Пингвинз" из "Коламбус Блю Джекетс" в результате обмена 29 декабря, провел свой второй матч за новую команду и забросил дебютную шайбу, оказавшуюся победной.
"Это то, чего мы ожидали. Бросок действительно очень мощный. Он наносит его быстро. Это был великолепный гол. Отличная передача, отличное завершение. Но вы видели и атаку, которую он начал в большинстве. В итоге он промахнулся, но этот бросок уникален", - приводит слова Мьюза сайт клуба.
Тренер "Питтсбурга" выразил уверенность, что первый гол поможет Чинахову.
"Не хочется доводить дело до ситуации, когда у тебя появляются шансы, и ты начинаешь ломать голову. Он хорошо сделал свое дело, просто выйдя на лед и сыграв. В его первом матче было много игры в спецбригадах, много меньшинства. Так что ему было сложнее влиться в игру. Сегодня было немного легче. В обеих играх его бросок был заметен. Но, на мой взгляд, и его работа без шайбы была действительно хорошей, его ответственная игра в обороне, некоторые детали в игре. Даже смена звеньев, уход со льда в нужное время. Было много хорошего", - подчеркнул Мьюз.
В воскресенье "Питтсбург" в гостях сыграет с "Коламбусом".
