"Ак Барс" начал год с разгромной победы над "Автомобилистом" в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
19:22 04.01.2026 (обновлено: 19:29 04.01.2026)
"Ак Барс" начал год с разгромной победы над "Автомобилистом" в КХЛ
"Ак Барс" начал год с разгромной победы над "Автомобилистом" в КХЛ
Казанский "Ак Барс" дома разгромил екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.01.2026
спорт, казань, артем галимов, александр хмелевский, александр барабанов, ак барс, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Казань, Артем Галимов, Александр Хмелевский, Александр Барабанов, Ак Барс, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Ак Барс" начал год с разгромной победы над "Автомобилистом" в КХЛ

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" дома разгромил екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Артем Галимов (16-я минута), Александр Хмелевский (17), Александр Барабанов (27), Григорий Денисенко (45) и Михаил Фисенко (45).
Вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов отразил все 19 бросков по своим воротам и оформил свой третий шатаут в текущем регулярном чемпионате.
"Ак Барс" (58 очков) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Автомобилист" (49) располагается на четвертой строчке.
В следующем матче "Ак Барс" дома сыграет с омским "Авангардом" 6 января, "Автомобилист" в тот же день в гостях встретится с челябинским "Трактором".
Никита Дыняк - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Ак Барс" одержал победу над "Трактором" в матче КХЛ
3 декабря 2025, 21:26
 
