"Ак Барс" начал год с разгромной победы над "Автомобилистом" в КХЛ
"Ак Барс" начал год с разгромной победы над "Автомобилистом" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
"Ак Барс" начал год с разгромной победы над "Автомобилистом" в КХЛ
Казанский "Ак Барс" дома разгромил екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T19:22:00+03:00
2026-01-04T19:22:00+03:00
2026-01-04T19:29:00+03:00
казань
