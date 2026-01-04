Рейтинг@Mail.ru
"Живем с мамами и платим алименты": Аршавин раскрывает шокирующую правду - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:00 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/arshavin-2065734434.html
"Живем с мамами и платим алименты": Аршавин раскрывает шокирующую правду
"Живем с мамами и платим алименты": Аршавин раскрывает шокирующую правду - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
"Живем с мамами и платим алименты": Аршавин раскрывает шокирующую правду
Есть спортсмены, которых уважают. Есть те, кого побаиваются. А есть Андрей Аршавин — редкий случай человека, которого одновременно критикуют, стебут и все равно РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T08:00:00+03:00
2026-01-04T08:00:00+03:00
футбол
андрей аршавин
юлия барановская
авторы риа новости спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025912656_0:143:1889:1207_1920x0_80_0_0_2e64c92c38ea7d6d4ce053dbf578a77a.jpg
https://ria.ru/20260101/pavlyuchenko-2065744143.html
https://ria.ru/20251204/kisljak-2059709425.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Аделя Зиатдинова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908591701_265:294:740:769_100x100_80_0_0_47f3b46aef39618d6c69de5fb2d67fcb.jpg
Аделя Зиатдинова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908591701_265:294:740:769_100x100_80_0_0_47f3b46aef39618d6c69de5fb2d67fcb.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025912656_0:0:1889:1418_1920x0_80_0_0_d834fe27ccad334776ba707315adfed4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
андрей аршавин, юлия барановская, авторы риа новости спорт, вокруг спорта
Футбол, Андрей Аршавин, Юлия Барановская, Авторы РИА Новости Спорт, Вокруг спорта

"Живем с мамами и платим алименты": Аршавин раскрывает шокирующую правду

© Getty Images / Dave Benett/G80Андрей Аршавин и Юлия Барановская
Андрей Аршавин и Юлия Барановская - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Getty Images / Dave Benett/G80
Читать в
MaxДзен
Автор РИА Новости Спорт Аделя Зиатдинова
Аделя Зиатдинова
Корреспондент
Все материалы
Есть спортсмены, которых уважают. Есть те, кого побаиваются. А есть Андрей Аршавин — редкий случай человека, которого одновременно критикуют, стебут и все равно называют легендой. Его бывших жен обсуждали у Малахова, его фразы разбирали в пабликах и телестудиях, и каждый раз это превращалось в очередную волну народного фольклора.
При этом сам Аршавин оставался невозмутимым — спокойным, чуть отстраненным и удивительно устойчивым ко всем бурям вокруг. Он стал живым символом того, как человек может быть одновременно простым, спорным и все равно по-настоящему большим. Как же сформировался этот феномен?

"Мы были веселые и богатые, шумели по ночам"

Прежде чем страна начала разбирать его фразы на мемы, обсуждать его личную жизнь на ТВ и спорить о его характере, Аршавин был обычным пацаном из ленинградской коммуналки рядом с Эрмитажем. Коробка во дворе — его первый стадион. Соседи — первые зрители, причем вынужденные.
В школе он был вовсе не примерным учеником — скорее, вечной головной болью. Сам описывал себя честно и без прикрас: "Умный мальчик, но ужасный разгильдяй". Домашние задания — "нет, спасибо", поведение — нестабильное, а однажды он, обидевшись на оценку, просто разорвал классный журнал. Его выгнали. С характером все было понятно сразу.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Аршавин
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Андрей Аршавин
Помимо футбола он прекрасно играл в шашки, получил юношеский разряд, а тренер всерьез предлагал строить карьеру в этом направлении. Но Аршавин выбрал поле, а не доску: "думать" он умел, но "бегать" ему нравилось больше.
В семь лет мама привела его в школу "Смена", и с тех пор футбол уже занял все свободное пространство. Туда он добирался по часу, но даже после долгих тренировок умудрялся бегать с мячом во дворе. В 16 начал играть за взрослых, в 18 — за "Зенит-2". Дальше события пошли быстро: в 2000 году Юрий Морозов выпустил его в основе на матч Кубка Интертото против "Брэдфорда". Ему было всего 19, и именно с этого момента началась история игрока, которого потом сложно было не заметить.
Уже в основной команде Аршавин составил легендарную связку с Александром Кержаковым — их дуэт стал одним из самых ярких в российском футболе за всю историю.
«

"У нас тогда была мафия. Если когда-нибудь будут рассказывать про начало 2000-х, это наша футбольная мафия: я, Быстрый, Керж, Гарик [Денисов] и так далее. Мы были веселые, богатые и хорошо играющие в футбол. И шумели по ночам иногда в Петербурге”, - рассказал Аршавин в беседе с Татьяной Навкой в шоу "Команда".

Популярность Аршавина началась не с цитат, не с ток-шоу и даже не с ночных приключений, а с того, что он выходил на поле и заставлял комментаторов говорить быстрее. Маленький, чуть сутулый, но дерзкий. В начале 2000-х, когда российский футбол еще верил в длинные забросы и борьбу "в корпус", Аршавин внезапно оказался человеком, который предпочитал думать и обводить.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИгровой момент матча Россия - Нидерланды на ЕВРО-2008
Игровой момент матча Россия - Нидерланды на ЕВРО-2008 - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Игровой момент матча Россия - Нидерланды на ЕВРО-2008
Постепенно он стал заметным всей стране: Кубок УЕФА, Суперкубок Европы, бронза Евро-2008 и тот самый матч с Голландией, когда впервые появилось массовое понимание, что Россия может играть красиво, а не только терпеть. Но настоящая кульминация спортивного мифа случилась уже в Англии — в тот вечер, когда приехавший из России парень забил "Ливерпулю" четыре мяча. Андрей стал первым футболистом с 1946 года, кто четырежды отличился на "Энфилде". И это был еще не пик популярности.
Роман Павлюченко с женой Ларисой - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Он идеальный муж": кого считают главным "каблуком" российского футбола
1 января, 08:00

"На мой взгляд, человек мерзкий"

Парадокс Аршавина в том, что он мог сниматься в социальном ролике со словами "Я не переношу спиртное на физическом уровне", а спустя время в сети появлялось видео, где человек, похожий на него, штурмует ворота ночного клуба. Историй вокруг алкоголя было столько, что журналисты считали его образ жизни отдельным жанром. Нидерландский экс-футболист “Зенита” Фернандо Риксен вспоминал эпизод, когда Аршавин сел за руль в состоянии, далеком от того, что мы привыкли видеть на поле. По его словам, милиция футболиста остановила, футболист повел себя вызывающе, бил по машине — и… его отпустили.
Позже Marca выдала заголовок уровня рок-автобиографии: "Много алкоголя, стриптиз-клуб и... лошадь". Испанцы вообще искренне верили, что "на поле он был талантливым, а вне поля — бесшабашным".
© РИА Новости / Вячеслав Евдокимов | Перейти в медиабанкФутболист Андрей Аршавин
Футболист Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Вячеслав Евдокимов
Перейти в медиабанк
Футболист Андрей Аршавин
Но если алкогольные истории были громкими, то семейные распри — оглушительными. Аршавин сам говорил: "Глобально — это два скандала. Они связаны с женщинами, с которыми я жил". И действительно: обе его ключевые отношения стали медийными сериалами. Одна партнерша, по словам Андрея, "использовала возможность, чтобы сделать себе карьеру". Другая — пыталась давить через общественность. Но в то же время все его экс-жены в один голос твердили об изменах футболиста и проблемах с алиментами. Результат был одинаковый: заголовки, шоу Малахова, бесконечные обсуждения.
Аршавин же оставался в своей логике: он не драматизировал, не оправдывался — просто констатировал факты, как будто речь шла о расписании тренировок: "Играли, выигрывали, деньги зарабатывали. А в итоге живем с мамами и платим алименты. И еще они (бывшие жены) теперь известнее нас".
И все же самый знаменитый скандал случился не ночью и не в клубе, а в холле отеля. После поражения от Греции на Евро-2012 он произнес бессмертное: "Ваши ожидания — ваши проблемы". Страна услышала это как плевок в сторону болельщиков и взорвалась. Спустя годы выяснилось: фраза была адресована конкретному депутату, который вел себя излишне настойчиво, причем Аршавин говорил с ним на "вы". Но видео выложили так, будто он ответил всей стране — и мем стал вечным.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Аршавин на ЕВРО-2012
Андрей Аршавин на ЕВРО-2012 - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Андрей Аршавин на ЕВРО-2012
Андрей и позже не смягчал позицию: "Если мы чего-то ждем и не получаем — виноват не тот человек. Это ваши ожидания". О самом депутате он сказал еще прямее: "Жалею ли? Нет. На мой взгляд, человек мерзкий".
Так получилось, что скандалов, цитат и сюжетов в его биографии хватило бы на нескольких человек. Но досталось все одному — Андрею Сергеевичу.

А что случилось на вечеринке у Овечкина?

Сейчас Андрей Аршавин живет куда спокойнее, чем в годы футбольной и медийной славы. Он работает в "Зените" — занимается академией, молодежью, организационными вещами, часто появляется в эфире как эксперт. Никаких громких проектов вокруг него нет, новых легендарных матчей — тоже. Но интерес к его персоне не исчезает.
Во-первых, потому что в интервью Аршавину все равно задают вопросы про старые скандалы — и он на них отвечает без попыток переписать прошлое. Во-вторых, потому что даже сейчас вокруг него иногда всплывают небольшие "мини-сюжеты" — вроде истории, как он потерял документы на вечеринке у Александра Овечкина после взятия рекорда Уэйна Гретцки. Не криминал, но вполне в стиле человека, у которого жизнь никогда не была идеально ровной.
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Аршавин: Кисляк и Батраков смогут проявить себя за границей
4 декабря 2025, 10:25
Он остается до смешного настоящим. В эпоху, когда спортсмены стараются быть стерильно правильными, Андрей — напоминание, что живые люди куда интереснее идеальных. Потому что истории про вылизанных героев быстро надоедают. Они ровные, скучные — и иногда просто бесят.
А Аршавин — другой. Он может забить покер на "Энфилде" и войти в историю, но при этом — как обычный отечественный косячник — штурмовать двери ночного клуба и разбирать последствия неудачных браков на всю страну. Может ляпнуть фразу, которую услышат все, и потом годами объяснять контекст. Может в один момент быть гением, в другой — мемом, в третий — объектом коллективного фейспалма. И мы не пытаемся его оправдывать: пользы от скандалов немного. Но он такой. Живой пацан из Ленинграда, который стал легендой футбола и одновременно героем народного фольклора.
 
ФутболАндрей АршавинЮлия БарановскаяАвторы РИА Новости СпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Динамо Минск
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Наполи
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Юнайтед
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Автомобилист
    5
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Спартак Москва
    6
    7
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ливерпуль
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бетис
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Болонья
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    ФК Париж
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Даллас
    Монреаль
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетико Мадрид
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Коламбус
    Питтсбург
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Колорадо
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала