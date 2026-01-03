"Црвене Звезде" предложили 5,5 миллиона евро за Тикнизяна

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российский футбольный клуб предлагает сербской "Црвене Звезде" 5,5 млн евро за армянского полузащитника Наира Тикнизяна, однако новый главный тренер команды Деян Станкович попросил сохранить игрока, заявил гендиректор белградского клуба Звездан Терзич.
Тикнизян перешел в "Црвену Звезду" из московского "Локомотива" 1 июля, подписав трехлетний контракт. В конце сентября он стал гражданином Сербии. В ноябре источник РИА Новости сообщил об интересе к Тикнизяну со стороны двух клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). 11 ноября московский "Спартак" объявил об отставке Станковича, который в декабре вернулся на пост главного тренера "Црвены Звезды".
"Зенит" отказался отпускать Эраковича в аренду в "Црвену Звезду", пишут СМИ
25 декабря 2025, 12:38
"В моей первой беседе с Деяном Станковичем относительно состава он сказал мне: "Пожалуйста, не трогайте Тикнизяна ради меня". У нас есть предложение из России в размере 5,5 миллиона евро. Я не буду называть клуб. Деян умолял меня: "Терза, прошу тебя, не трогайте Тикнизяна ради меня. У него такая энергия, работоспособность", - цитирует Терзича mondo.rs со ссылкой на Mozzart TV.
Тикнизяну 26 лет. В текущем сезоне он провел 25 матчей за "Црвену Звезду" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.
Тикнизян рассказал, какую зарплату ему предлагал "Зенит"
22 декабря 2025, 22:56