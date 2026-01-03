Рейтинг@Mail.ru
"Црвене Звезде" предложили 5,5 миллиона евро за Тикнизяна - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:27 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/zvezda-2066283935.html
"Црвене Звезде" предложили 5,5 миллиона евро за Тикнизяна
"Црвене Звезде" предложили 5,5 миллиона евро за Тикнизяна - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
"Црвене Звезде" предложили 5,5 миллиона евро за Тикнизяна
Российский футбольный клуб предлагает сербской "Црвене Звезде" 5,5 млн евро за армянского полузащитника Наира Тикнизяна, однако новый главный тренер команды... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T23:27:00+03:00
2026-01-03T23:27:00+03:00
футбол
спорт
сербия
россия
звездан терзич
наир тикнизян
црвена звезда
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036412827_173:82:1287:709_1920x0_80_0_0_251f4bb2dd6e53b6902411ce43e59f3b.jpg
https://ria.ru/20251225/arenda-2064561959.html
https://ria.ru/20251222/tiknizyan-2063968218.html
сербия
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036412827_0:0:1311:984_1920x0_80_0_0_98356ec4068db4b4f0842a285ceb3c6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сербия, россия, звездан терзич, наир тикнизян, црвена звезда, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Сербия, Россия, Звездан Терзич, Наир Тикнизян, Црвена Звезда, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Црвене Звезде" предложили 5,5 миллиона евро за Тикнизяна

Станкович попросил "Црвену Звезду" не продавать Тикнизяна

© Фото : Соцсети футбольного клуба "Црвена Звезда"Наир Тикнизян
Наир Тикнизян - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : Соцсети футбольного клуба "Црвена Звезда"
Наир Тикнизян. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российский футбольный клуб предлагает сербской "Црвене Звезде" 5,5 млн евро за армянского полузащитника Наира Тикнизяна, однако новый главный тренер команды Деян Станкович попросил сохранить игрока, заявил гендиректор белградского клуба Звездан Терзич.
Тикнизян перешел в "Црвену Звезду" из московского "Локомотива" 1 июля, подписав трехлетний контракт. В конце сентября он стал гражданином Сербии. В ноябре источник РИА Новости сообщил об интересе к Тикнизяну со стороны двух клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). 11 ноября московский "Спартак" объявил об отставке Станковича, который в декабре вернулся на пост главного тренера "Црвены Звезды".
Защитник Зенита Страхиня Эракович - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Зенит" отказался отпускать Эраковича в аренду в "Црвену Звезду", пишут СМИ
25 декабря 2025, 12:38
"В моей первой беседе с Деяном Станковичем относительно состава он сказал мне: "Пожалуйста, не трогайте Тикнизяна ради меня". У нас есть предложение из России в размере 5,5 миллиона евро. Я не буду называть клуб. Деян умолял меня: "Терза, прошу тебя, не трогайте Тикнизяна ради меня. У него такая энергия, работоспособность", - цитирует Терзича mondo.rs со ссылкой на Mozzart TV.
Тикнизяну 26 лет. В текущем сезоне он провел 25 матчей за "Црвену Звезду" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.
Игрок ФК Локомотив Наир Тикнизян - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Тикнизян рассказал, какую зарплату ему предлагал "Зенит"
22 декабря 2025, 22:56
 
ФутболСпортСербияРоссияЗвездан ТерзичНаир ТикнизянЦрвена ЗвездаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Вашингтон
    Чикаго
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Тампа-Бэй
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Монреаль
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Эдмонтон
    Филадельфия
    2
    5
  • Хоккей
    Перерыв
    Лос-Анджелес
    Миннесота
    1
    1
  • Хоккей
    04.01 06:00
    Ванкувер
    Бостон
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Юта
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Баффало
    5
    1
  • Хоккей
    04.01 22:00
    Даллас
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала