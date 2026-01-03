Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" не смог обыграть дома "Лечче" в матче Серии А
Футбол
 
22:18 03.01.2026
"Ювентус" не смог обыграть дома "Лечче" в матче Серии А
"Ювентус" не смог обыграть дома "Лечче" в матче Серии А
Туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Лечче" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026
"Ювентус" не смог обыграть дома "Лечче" в матче Серии А

"Ювентус" сыграл вничью с "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Лечче" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Турине, завершилась со счетом 1:1. Гостей в конце первого тайма вперед вывел Ламек Банда (45+2-я минута). "Ювентус" от поражения спас Уэстон Маккенни (49). На 66-й минуте форвард туринского клуба Джонатан Дэвид не смог реализовать 11-метровый удар.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
03 января 2026 • начало в 20:00
Завершен
Ювентус
1 : 1
Лечче
49‎’‎ • Уэстон Маккенни
45‎’‎ • Ламек Банда
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ювентус" (33 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. "Лечче" (17) располагается на 16-й строчке.
В следующем туре "Ювентус" в гостях сыграет с "Сассуоло" 6 января, "Лечче" в тот же день примет "Рому".
Результаты других матчей:
"Комо" - "Удинезе" - 1:0;
"Дженоа" - "Пиза" - 1:1;
"Сассуоло" - "Парма" - 1:1.
