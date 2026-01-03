Рейтинг@Mail.ru
"Селтик" уступил "Рейнджерс" в "дерби старой фирмы" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:42 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/seltik-2066231182.html
"Селтик" уступил "Рейнджерс" в "дерби старой фирмы"
"Селтик" уступил "Рейнджерс" в "дерби старой фирмы" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
"Селтик" уступил "Рейнджерс" в "дерби старой фирмы"
"Селтик" уступил "Рейнджерс" в матче 21-го тура чемпионата Шотландии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T17:42:00+03:00
2026-01-03T17:42:00+03:00
футбол
спорт
селтик
рейнджерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740743892_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_a7db5edf364aa8ecee9b9c0a789c7228.jpg
https://ria.ru/20260103/apl-2066229418.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740743892_96:0:1429:1000_1920x0_80_0_0_e779c94f84fa09cd7dfbf5ddfa9a2fe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, селтик, рейнджерс
Футбол, Спорт, Селтик, Рейнджерс
"Селтик" уступил "Рейнджерс" в "дерби старой фирмы"

"Рейнджерс" победил "Селтик" в матче чемпионата Шотландии по футболу

© Фото : Пресс-служба "Краснодара"Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Краснодара"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Селтик" уступил "Рейнджерс" в матче 21-го тура чемпионата Шотландии по футболу.
"Дерби старой фирмы" прошло в субботу в Глазго на стадионе "Селтика" и завершилось победой гостей со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Юссеф Шермити (50-я и 59-я минуты), еще один мяч забил Майки Мур (71). Гол действующих чемпионов на счету Ян Хен Джуна (19).
"Рейнджерс" набрал 38 очков и располагается на третьем месте в таблице, уступая идущему вторым "Селтику" (38 очков) по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате "Хартс" (41 очко).
Олли Уоткинс - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Астон Вилла" вышла на второе место в АПЛ
Вчера, 17:33
 
ФутболСпортСелтикРейнджерс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Вашингтон
    Чикаго
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Тампа-Бэй
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Монреаль
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Эдмонтон
    Филадельфия
    2
    5
  • Хоккей
    Перерыв
    Лос-Анджелес
    Миннесота
    1
    1
  • Хоккей
    04.01 06:00
    Ванкувер
    Бостон
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Юта
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Баффало
    5
    1
  • Хоккей
    04.01 22:00
    Даллас
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала