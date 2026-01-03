https://ria.ru/20260103/seltik-2066231182.html
"Селтик" уступил "Рейнджерс" в "дерби старой фирмы"
"Селтик" уступил "Рейнджерс" в "дерби старой фирмы" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
"Селтик" уступил "Рейнджерс" в "дерби старой фирмы"
"Селтик" уступил "Рейнджерс" в матче 21-го тура чемпионата Шотландии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T17:42:00+03:00
2026-01-03T17:42:00+03:00
2026-01-03T17:42:00+03:00
футбол
спорт
селтик
рейнджерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740743892_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_a7db5edf364aa8ecee9b9c0a789c7228.jpg
https://ria.ru/20260103/apl-2066229418.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740743892_96:0:1429:1000_1920x0_80_0_0_e779c94f84fa09cd7dfbf5ddfa9a2fe1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, селтик, рейнджерс
Футбол, Спорт, Селтик, Рейнджерс
"Селтик" уступил "Рейнджерс" в "дерби старой фирмы"
"Рейнджерс" победил "Селтик" в матче чемпионата Шотландии по футболу