"Не нашлось места": Разин назвал главную причину расставания с Кузнецовым
Хоккей
 
22:16 03.01.2026
"Не нашлось места": Разин назвал главную причину расставания с Кузнецовым
"Не нашлось места": Разин назвал главную причину расставания с Кузнецовым
"Не нашлось места": Разин назвал главную причину расставания с Кузнецовым
Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Андрей Разин заявил, что помещенному в список отказов обладателю Кубка Стэнли Евгению Кузнецову не... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/kuznetsov-2066219855.html
"Не нашлось места": Разин назвал главную причину расставания с Кузнецовым

Тренер "Металлурга" Разин: хоккеисту Кузнецову не нашлось места

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Андрей Разин заявил, что помещенному в список отказов обладателю Кубка Стэнли Евгению Кузнецову не нашлось места в команде, которая обладает длинной скамейкой.
В субботу "Металлург" в гостях обыграл "Шанхайских драконов" (7:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В день матча стало известно, что магнитогорский клуб поместил 33-летнего Кузнецова в список отказов. Любая команда КХЛ могла забрать игрока в течение 48 часов. Агент нападающего Шуми Бабаев сообщил РИА Новости, что Кузнецов сам попросил поместить его в список отказов. Также представитель форварда заявил, что хоккеист перейдет в уфимский "Салават Юлаев".
"У нас немножко другой хоккей. Женька, может быть, со временем влился бы, но такому мастеру долго сидеть и тренироваться - это не про него. Заставить себя простимулировать, через "не могу" тренироваться, чтобы занять чье-то место, - его статус не позволил, он этого не захотел. А менять кого-то. У нас не играл сегодня еще Люк Джонсон. Михаил Федоров - талант хороший, но он мало сыграл. Это не лишние люди, просто у нас длинная скамейка. Хочется всем дать поиграть. Женьке Кузнецову места не нашлось. Хочу пожелать ему удачи в новой команде, чтобы он нашел себя, как можно дольше радовал нас своими "птичками", - сказал Разин на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на странице "Шанхайских драконов" в соцсети "ВКонтакте".
Кузнецов провалился в "Металлурге". Что не получилось у звезды хоккея?
Вчера, 17:25
Кузнецов, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", перешел в магнитогорский клуб 1 октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. В 15 матчах за "Металлург" 33-летний Кузнецов забросил одну шайбу и сделал восемь передач. Для первой заброшенной шайбы ему потребовалось провести 14 игр. Разин неоднократно оставлял Кузнецова вне заявки на матчи, а также критиковал его физическую форму на пресс-конференциях. В апреле Кузнецов по взаимному согласию сторон расторг соглашение с петербургским СКА, которое было подписано в августе 2024 года и было рассчитано на четыре сезона.
До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский "Трактор" с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 очка (33+40) в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.
 
