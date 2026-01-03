"Не нашлось места": Разин назвал главную причину расставания с Кузнецовым

«

"У нас немножко другой хоккей. Женька, может быть, со временем влился бы, но такому мастеру долго сидеть и тренироваться - это не про него. Заставить себя простимулировать, через "не могу" тренироваться, чтобы занять чье-то место, - его статус не позволил, он этого не захотел. А менять кого-то. У нас не играл сегодня еще Люк Джонсон. Михаил Федоров - талант хороший, но он мало сыграл. Это не лишние люди, просто у нас длинная скамейка. Хочется всем дать поиграть. Женьке Кузнецову места не нашлось. Хочу пожелать ему удачи в новой команде, чтобы он нашел себя, как можно дольше радовал нас своими "птичками", - сказал Разин на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на странице "Шанхайских драконов" в соцсети "ВКонтакте".