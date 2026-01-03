Пономарев считает, что травма не повлияет на положение Сафонова в "ПСЖ"

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что восстанавливающийся от перелома руки вратарь "ПСЖ" и сборной России по футболу Матвей Сафонов заработал сумасшедший авторитет, травма не помешает ему вернуться на прежние позиции.
Сафонов получил перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго". 17 декабря в Катаре парижане обыграли "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Два пенальти Сафонов отразил уже с переломом.
"Конечно, для вратаря перелом руки является очень серьезной травмой. Он теряет игровую практику. В любом случае Сафонов завоевал определенные позиции, сумасшедший авторитет. Проблема в другом - он проявил себя в серии пенальти. А Шевалье стоял надежно в играх, было много сухих матчей, в отличие от Сафонова, когда он несколько игр запорол. Он не очень любит играть на выходах. А вратарь должен это делать очень хорошо. Но это дело практики", - сказал Пономарев.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Журналисты Le Parisien признали Сафонова лучшим футболистом "ПСЖ" в декабре.
