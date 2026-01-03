Пономарев считает, что травма не повлияет на положение Сафонова в "ПСЖ"

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что восстанавливающийся от перелома руки вратарь "ПСЖ" и сборной России по футболу Матвей Сафонов заработал сумасшедший авторитет, травма не помешает ему вернуться на прежние позиции.