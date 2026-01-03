Рейтинг@Mail.ru
Пономарев считает, что травма не повлияет на положение Сафонова в "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:27 03.01.2026 (обновлено: 16:28 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/ponomarev-2066215627.html
Пономарев считает, что травма не повлияет на положение Сафонова в "ПСЖ"
Пономарев считает, что травма не повлияет на положение Сафонова в "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Пономарев считает, что травма не повлияет на положение Сафонова в "ПСЖ"
Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что восстанавливающийся от перелома руки вратарь "ПСЖ" и сборной России по футболу Матвей... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T16:27:00+03:00
2026-01-03T16:28:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
владимир пономарев
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371541_0:0:1065:600_1920x0_80_0_0_1c5c477f94140d6efaae760d9130b80d.jpg
https://ria.ru/20260103/safonov-2066189630.html
https://ria.ru/20251229/ovechkin-safonov-2064620559.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371541_0:0:1065:800_1920x0_80_0_0_7245c68cbcef9ef3ddf5a57f81f0246b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, матвей сафонов, владимир пономарев, международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Владимир Пономарев, Международная федерация футбола (ФИФА)
Пономарев считает, что травма не повлияет на положение Сафонова в "ПСЖ"

Пономарев заявил, что сумасшедший авторитет Сафонова не пострадает из-за травмы

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Соцсети вратаря
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что восстанавливающийся от перелома руки вратарь "ПСЖ" и сборной России по футболу Матвей Сафонов заработал сумасшедший авторитет, травма не помешает ему вернуться на прежние позиции.
Сафонов получил перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго". 17 декабря в Катаре парижане обыграли "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Два пенальти Сафонов отразил уже с переломом.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"ПСЖ" отчитался о ходе восстановления Сафонова
Вчера, 13:36
«
"Конечно, для вратаря перелом руки является очень серьезной травмой. Он теряет игровую практику. В любом случае Сафонов завоевал определенные позиции, сумасшедший авторитет. Проблема в другом - он проявил себя в серии пенальти. А Шевалье стоял надежно в играх, было много сухих матчей, в отличие от Сафонова, когда он несколько игр запорол. Он не очень любит играть на выходах. А вратарь должен это делать очень хорошо. Но это дело практики", - сказал Пономарев.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Журналисты Le Parisien признали Сафонова лучшим футболистом "ПСЖ" в декабре.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Отобрали крутейшие видео 2025 года! Там не только Овечкин и Сафонов
29 декабря 2025, 08:00
 
ФутболСпортМатвей СафоновВладимир ПономаревМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Вашингтон
    Чикаго
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Тампа-Бэй
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Монреаль
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Эдмонтон
    Филадельфия
    2
    5
  • Хоккей
    Перерыв
    Лос-Анджелес
    Миннесота
    1
    1
  • Хоккей
    04.01 06:00
    Ванкувер
    Бостон
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Юта
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Баффало
    5
    1
  • Хоккей
    04.01 22:00
    Даллас
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала