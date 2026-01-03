https://ria.ru/20260103/panarin-2066154011.html
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.01.2026
хоккей
спорт
артемий панарин
куинн хьюз
нью-йорк рейнджерс
флорида пантерз
национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Артемий Панарин, Куинн Хьюз, Нью-Йорк Рейнджерс, Флорида Пантерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
