Хоккей
 
10:45 03.01.2026
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Новости
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

Нападающий "Рейнджерс" Панарин признан второй звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В ночь на субботу "Рейнджерс" обыграли "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата. Встреча состоялась в рамках "Зимней классики" в Майами на бейсбольном стадионе "Лоундепот Парк" и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. Панарин оформил дубль и отличился голевой передачей.
Первой звездой дня стал одноклубник Панарина Мика Зибанежад, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи.
Третьей звездой стал защитник клуба "Миннесота Уайлд" Куинн Хьюз, на его счету четыре передачи в матче против "Анахайм Дакс" (5:2).
