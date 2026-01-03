https://ria.ru/20260103/operatsiya-2066136456.html
СМИ: Роберто Карлоса выписали из больницы после операции на сердце
Бывший защитник махачкалинского "Анжи" и сборной Бразилии по футболу Роберто Карлос выписан из больницы после операции на сердце, сообщает CNN Brasil. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Бывший защитник махачкалинского "Анжи" и сборной Бразилии по футболу Роберто Карлос выписан из больницы после операции на сердце, сообщает CNN Brasil.
Выписку Роберто Карлоса подтвердили в пресс-службе больницы, где лежал бывший спортсмен.
Экс-футболист перенес операцию на сердце 31 декабря. По информации Cope, перед этим он обратился в медицинский центр для обследования из-за обнаруженного тромба. Позже Роберто Карлос сообщил у себя в соцсетях, что операция носила запланированный характер.
Роберто Карлос является трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе "Реала", также вместе с мадридским клубом он выиграл четыре раза чемпионат Испании, трижды - Суперкубок Испании, дважды - Межконтинентальный кубок и один раз Суперкубок УЕФА.
По ходу карьеры он также выступал за бразильские "Унион", "Атлетико Минейро", "Коринтианс", "Палмейрас", итальянский "Интер", турецкий "Фенербахче", индийский "Дели" и махачкалинский "Анжи", где сыграл 28 матчей и забил пять мячей. В составе сборной Бразилии стал чемпионом мира (2002) и двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999).