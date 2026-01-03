Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Роберто Карлоса выписали из больницы после операции на сердце - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:28 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/operatsiya-2066136456.html
СМИ: Роберто Карлоса выписали из больницы после операции на сердце
СМИ: Роберто Карлоса выписали из больницы после операции на сердце - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
СМИ: Роберто Карлоса выписали из больницы после операции на сердце
Бывший защитник махачкалинского "Анжи" и сборной Бразилии по футболу Роберто Карлос выписан из больницы после операции на сердце, сообщает CNN Brasil. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T07:28:00+03:00
2026-01-03T07:28:00+03:00
футбол
спорт
бразилия
испания
роберто карлос
анжи
реал мадрид
унион (берлин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865283137_0:0:2671:1502_1920x0_80_0_0_24837ceb41ef28af240509ce4cf228c3.jpg
https://ria.ru/20260102/karlos-2066025326.html
бразилия
испания
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865283137_0:0:2670:2003_1920x0_80_0_0_7c7faf1b6407c234b76e4ea6d9593923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бразилия, испания, роберто карлос, анжи, реал мадрид, унион (берлин), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Бразилия, Испания, Роберто Карлос, Анжи, Реал Мадрид, Унион (Берлин), Лига чемпионов УЕФА
СМИ: Роберто Карлоса выписали из больницы после операции на сердце

CNN Brasil: Роберто Карлоса выписали из больницы после операции на сердце

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРоберто Карлос
Роберто Карлос - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Роберто Карлос. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Бывший защитник махачкалинского "Анжи" и сборной Бразилии по футболу Роберто Карлос выписан из больницы после операции на сердце, сообщает CNN Brasil.
Выписку Роберто Карлоса подтвердили в пресс-службе больницы, где лежал бывший спортсмен.
Экс-футболист перенес операцию на сердце 31 декабря. По информации Cope, перед этим он обратился в медицинский центр для обследования из-за обнаруженного тромба. Позже Роберто Карлос сообщил у себя в соцсетях, что операция носила запланированный характер.
Роберто Карлос является трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе "Реала", также вместе с мадридским клубом он выиграл четыре раза чемпионат Испании, трижды - Суперкубок Испании, дважды - Межконтинентальный кубок и один раз Суперкубок УЕФА.
По ходу карьеры он также выступал за бразильские "Унион", "Атлетико Минейро", "Коринтианс", "Палмейрас", итальянский "Интер", турецкий "Фенербахче", индийский "Дели" и махачкалинский "Анжи", где сыграл 28 матчей и забил пять мячей. В составе сборной Бразилии стал чемпионом мира (2002) и двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999).
Роберто Карлос - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Роберто Карлос рассказал об операции на сердце
Вчера, 08:51
 
ФутболСпортБразилияИспанияРоберто КарлосАнжиРеал МадридУнион (Берлин)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Милан
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тулуза
    Ланс
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Хетафе
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вегас
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Рейнджерс
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Анахайм
    Миннесота
    2
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала