Нигматуллин рассказал, кто ему больше нравится из молодых футболистов

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости отметил, что ему ближе скромные и закрытые футболисты, как Алексей Батраков и Матвей Кисляк, чем регулярно появляющиеся в медиа, как Максим Глушенков.