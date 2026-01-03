Нигматуллин рассказал, кто ему больше нравится из молодых футболистов

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости отметил, что ему ближе скромные и закрытые футболисты, как Алексей Батраков и Матвей Кисляк, чем регулярно появляющиеся в медиа, как Максим Глушенков.
Ранее СМИ сообщали о конфликтах футболиста "Зенита" Глушенкова с тренерами. Кроме того, неоднократно резонанс вызывали его публичные высказывания.
"Мне ближе скромные и более закрытые футболисты, например Батраков и Кисляк. Они скромно, но потрясающе выполняют свою работу. Это действительно две наши молодые надежды. В своем возрасте они играют практически лучше всех в российском чемпионате. Такое мне нравится гораздо больше, чем те же молодые футболисты, активно проявляющиеся в медиа. Как, например, Глушенков. Тоже молодой одаренный парень. Он больше по медийке, это отвлекает его от основных целей. У болельщиков и специалистов сформирован его негативный образ. Но кому-то нравится следить и за таким", - сказал Нигматуллин.