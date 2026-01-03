https://ria.ru/20260103/nigmatullin-2066150995.html
Дубль Юрова и шайба Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм"
Дубль Юрова и шайба Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Дубль Юрова и шайба Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм"
Клуб "Миннесота Уайлд" обыграл "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T10:24:00+03:00
2026-01-03T10:24:00+03:00
2026-01-03T10:33:00+03:00
спорт
хоккей
яков тренин
данила юров
кирилл капризов
миннесота уайлд
анахайм дакс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058544181_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_c8ed4d30fbbf78132037b88468b5a7ad.jpg
https://ria.ru/20260103/khokkey-2066139881.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058544181_0:154:2048:1690_1920x0_80_0_0_54b2319654603feb22d25f1620c80131.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, яков тренин, данила юров, кирилл капризов, миннесота уайлд, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Спорт, Хоккей, Яков Тренин, Данила Юров, Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Дубль Юрова и шайба Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм"
Шайбы Юрова, Капризова и Тренина помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм" в НХЛ