Рейтинг@Mail.ru
Дубль Юрова и шайба Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:24 03.01.2026 (обновлено: 10:33 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/nigmatullin-2066150995.html
Дубль Юрова и шайба Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм"
Дубль Юрова и шайба Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Дубль Юрова и шайба Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм"
Клуб "Миннесота Уайлд" обыграл "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T10:24:00+03:00
2026-01-03T10:33:00+03:00
спорт
хоккей
яков тренин
данила юров
кирилл капризов
миннесота уайлд
анахайм дакс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058544181_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_c8ed4d30fbbf78132037b88468b5a7ad.jpg
https://ria.ru/20260103/khokkey-2066139881.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058544181_0:154:2048:1690_1920x0_80_0_0_54b2319654603feb22d25f1620c80131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, яков тренин, данила юров, кирилл капризов, миннесота уайлд, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Спорт, Хоккей, Яков Тренин, Данила Юров, Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Дубль Юрова и шайба Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм"

Шайбы Юрова, Капризова и Тренина помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм" в НХЛ

© Фото : x.com/mnwildХоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : x.com/mnwild
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Клуб "Миннесота Уайлд" обыграл "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Анахайме, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). У победителей дубль оформил россиянин Данила Юров (29-я и 44-я минуты), по одной шайбе забросили его соотечественники Кирилл Капризов (6) и Яков Тренин (35), а также Нико Штурм (56). Тренин также отметился результативной передачей. В составе "Дакс" отличились Беккетт Сеннеке (34) и Трой Терри (58).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 января 2026 • начало в 06:30
Завершен
Анахайм
2 : 5
Миннесота
33:46 • Beckett Sennecke
(Мейсон Мактавиш)
57:27 • Трой Терри
(Микаэль Гранлунд)
05:39 • Кирилл Капризов
(Юэль Эрикссон Эк, Квин Хьюс)
28:10 • Данила Юров
(Яков Тренин, Квин Хьюс)
34:45 • Яков Тренин
(Квин Хьюс, Юэль Эрикссон Эк)
43:21 • Данила Юров
(Квин Хьюс, Матс Цуккарелло)
55:02 • Нико Штурм
(Маркус Фолиньо, Юнас Бродин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Миннесота" с 57 очками идет на третьем месте в Центральном дивизионе, потерпевший пятое поражение подряд "Анахайм" с 45 очками занимает третью позицию в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Ванкувер Кэнакс" на своем льду в серии буллитов уступил "Сиэтл Кракен" со счетом 3:4.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Такого рекорда нет даже у Овечкина. Панарин разбил лучший клуб Америки!
09:00
 
ХоккейСпортЯков ТренинДанила ЮровКирилл КапризовМиннесота УайлдАнахайм ДаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Милан
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тулуза
    Ланс
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Хетафе
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вегас
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Рейнджерс
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Анахайм
    Миннесота
    2
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала