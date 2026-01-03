Рейтинг@Mail.ru
Неймар готов продлить контракт с "Сантосом" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:28 03.01.2026 (обновлено: 10:47 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/nejmar-2066138477.html
Неймар готов продлить контракт с "Сантосом"
Неймар готов продлить контракт с "Сантосом" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Неймар готов продлить контракт с "Сантосом"
Бывший футболист испанской "Барселоны" и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар готов подписать новый контракт с бразильским "Сантосом", сообщает The Athletic. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T08:28:00+03:00
2026-01-03T10:47:00+03:00
футбол
спорт
сантос
неймар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981191055_0:0:3304:1860_1920x0_80_0_0_2680f5dc6ed5e6edf920efce28f0330f.jpg
https://ria.ru/20260101/pavlyuchenko-2065744143.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981191055_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74c2a53802664386d95649848060828d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сантос, неймар
Футбол, Спорт, Сантос, Неймар
Неймар готов продлить контракт с "Сантосом"

Неймар готов продлить контракт с "Сантосом" до декабря 2026 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутболист Неймар
Футболист Неймар - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Бывший футболист испанской "Барселоны" и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар готов подписать новый контракт с бразильским "Сантосом", сообщает The Athletic.
Ожидается, что соглашение будет рассчитано до декабря 2026 года. Переговорами руководит президент "Сантоса" Марсело Тейшейра.
Ранее Marca сообщила, что Неймар может покинуть "Сантос" и продолжить карьеру в другом клубе бразильской Серии А - "Фламенго".
Неймару 33 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах за "Сантос" в различных турнирах, забив 11 мячей. В конце декабря Неймар перенес операцию на мениске.
В марте сборная Бразилии проведет два контрольных матча, а в мае будет объявлен состав национальной команды на чемпионат мира. Ранее главный тренер бразильцев Карло Анчелотти заявил, что Неймар входит в список игроков, которые могут попасть на турнир, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Роман Павлюченко с женой Ларисой - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Он идеальный муж": кого считают главным "каблуком" российского футбола
1 января, 08:00
 
ФутболСпортСантосНеймар
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Милан
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тулуза
    Ланс
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Хетафе
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вегас
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Рейнджерс
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Анахайм
    Миннесота
    2
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала