Неймар готов продлить контракт с "Сантосом"
Неймар готов продлить контракт с "Сантосом" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Неймар готов продлить контракт с "Сантосом"
Бывший футболист испанской "Барселоны" и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар готов подписать новый контракт с бразильским "Сантосом", сообщает The Athletic. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T08:28:00+03:00
2026-01-03T08:28:00+03:00
2026-01-03T10:47:00+03:00
