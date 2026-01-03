Рейтинг@Mail.ru
00:42 03.01.2026
"Милан" возглавил таблицу Серии А после победы над "Кальяри"
"Милан" возглавил таблицу Серии А после победы над "Кальяри"
"Милан" на выезде выиграл у "Кальяри" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T00:42:00+03:00
2026-01-03T00:42:00+03:00
футбол
спорт
рафаэл леау
милан
кальяри
дженоа
серия а (чемпионат италии по футболу)
2026
спорт, рафаэл леау, милан, кальяри, дженоа, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Рафаэл Леау, Милан, Кальяри, Дженоа, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Милан" на выезде выиграл у "Кальяри" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Кальяри и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Милана". Мяч на 50-й минуте забил Рафаэль Леау.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
02 января 2026 • начало в 22:45
Завершен
Кальяри
0 : 1
Милан
50‎’‎ • Рафаэл Леау
(Адриен Рабьо)
"Милан", набрав 38 очков, вновь вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" с 18 баллами располагается на 14-й строчке.
В следующем туре "Милан" примет "Дженоа" 8 января, а "Кальяри" в тот же день на выезде сыграет с "Кремонезе".
Немецкий футболист Никлас Фюллькруг на чемпионате мира 2022 года в Катаре - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
"Милан" арендовал футболиста сборной Германии
