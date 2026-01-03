Кузнецов провалился в "Металлурге". Что не получилось у звезды хоккея?

РИА Новости Спорт отвечает на пять основных вопросов по карьере одной из главных персон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Что произошло в субботу?

Магнитогорский "Металлург" поместил обладателя Кубка Стэнли нападающего Евгения Кузнецова в список отказов. Любой клуб КХЛ может забрать 33-летнего игрока в течение 48 часов. За три месяца в "Магнитке" именитый нападающий провел 15 матчей, в которых отметился одной шайбой и восемью голевыми передачами. Отметим, что первый и единственный гол был забит в 14-й игре.

Кто вышел на Кузнецова?

В разговоре с РИА Новости Спорт агент игрока Шуми Бабаев оперативно рассказал о следующем этапе карьеры своего клиента:

« "Металлург" поместил Евгения в список отказов по нашей просьбе. Благодарим клуб за то, что они пошли нам навстречу. Ввиду регламента это было единственное возможное решение. "Салават Юлаев" нажал кнопку, и мы тоже нажимаем кнопку".

Также Бабаев выразил уверенность, что переход в уфимский клуб станет развитием для спортивного пути Кузнецова, который за последние 22 месяца сменил пять команд. После ухода из "Вашингтон Кэпиталз", где обладатель Кубка Стэнли бился бок о бок с Александром Овечкиным, россиянин недолго выступал за "Каролину Харрикейнз", после чего вернулся из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на родину. В России нападающий успел не только поиграть за СКА и уже упомянутый "Металлург", но и порадовать болельщиков вирусным интервью.

Зачем приезжал в Магнитогорск?

По ходу всего межсезонья ходили разговоры о возвращении Кузнецова в НХЛ. Но мало того, что вернуться за океан не получилось, так еще и в России клуб удалось найти лишь к октябрю, спустя месяц после старта сезона КХЛ. Кузнецов подписал скромный контракт с "Металлургом" до конца этого сезона. СМИ сообщали, что воспитанник челябинского "Трактора" заключил соглашение с зарплатой в 10 миллионов рублей.

« "Не знаю, почему никто не верит, что у меня были предложения из НХЛ, — недоумевал спортсмен. — Просто я сам не захотел туда возвращаться. Как уже говорил, слишком много вопросов по моей игре от людей, которые, по моему мнению, в хоккее особо не разбираются. И я хочу не им что-то доказывать, а порадовать родных и близких хорошим сезоном. Поэтому не хотел далеко уезжать — хотел быть рядом, чтобы родители, дети, жена, может, даже бабушка могли приходить на игры". ("СЭ")

Расчет "Магнитки" был правильным: либо расторгнувший контракт со СКА (в 42 матчах за петербуржцев набрал 40 (13+27) очков) форвард реанимирует карьеру, либо у него не получится, но "Металлург" не понесет больших потерь.

И ведь начал Кузя неплохо: в четырех первых матчах отдал пять ассистов, несмотря на игру преимущественно в четвертом звене. Но затем угодил в опалу главного тренера команды Андрея Разина.

Был ли конфликт с тренером?

И Кузнецов, и Разин подобные слухи опровергали. Однако то, как специалист выражал недовольство своим хоккеистом на пресс-конференциях, не могло не наводить на мысли о нерадужном будущем Евгения в самой результативной команде сезона. Вот, например, как Разин объяснял непопадание форварда в заявку на матч против "Шанхайских драконов":

« "На данный момент он очень слаб в функциональном состоянии. Если взять, например, Макдэвида, который составляет 100% от идеального хоккеиста, Кузнецов, в лучшие годы 95% от Макдэвида, сейчас способен играть на 80%. Когда ты знаешь, что игрок может играть на 80%, но получаешь примерно 50% — это тяжело для тренера. Евгений в плохой форме, что выливается в кучу потерь, проигранных единоборств. Да, он обладает хорошим катанием и показывает лучшую скорость в каком-то определенном матче. Но его скоростная выносливость оставляет желать лучшего, поэтому в матчах, где большие скорости, он выпадает. Для того, чтобы собрать его хотя бы на 75%, мы оставляем его здесь, и он будет работать с тренером по физподготовке. Плюс лететь очень долго, Женя - шутник и балагур, а нужно спать в самолете. Поэтому, чтобы ребята поспали подольше, мы его оставляем здесь. Точка".

Результативность игрока со временем снизилась, пошло на убыль игровое время — вскоре Кузнецов и вовсе перестал попадать в состав, оказавшись в запасе. В итоге "Металлург" отказался от Евгения, который так и не нашел себя в новой команде.

Что дальше для Кузнецова?

В мае ему исполнится 34 года — возраст немаленький, так что немногие клубы захотят дать шанс затухающей звезде. Но "Салават" не такой: уфимцы столкнулись с большими финансовыми проблемами и были вынуждены расстаться со многими топами и лидерами. Приходится искать новых игроков, готовых к непростому испытанию.