https://ria.ru/20260103/kuznetsov-2066219855.html
Кузнецов провалился в "Металлурге". Что не получилось у звезды хоккея?
Кузнецов провалился в "Металлурге". Что не получилось у звезды хоккея? - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Кузнецов провалился в "Металлурге". Что не получилось у звезды хоккея?
РИА Новости Спорт отвечает на пять основных вопросов по карьере одной из главных персон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T17:25:00+03:00
2026-01-03T17:25:00+03:00
2026-01-03T18:14:00+03:00
хоккей
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
спорт — видео
евгений кузнецов
андрей разин
металлург (магнитогорск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066226548_0:200:1080:808_1920x0_80_0_0_2b9ac421256ebd606ef0ae5f259cd135.jpg
https://ria.ru/20251015/rotenberg-2048437966.html
https://ria.ru/20260103/khokkey-2066139881.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066226548_0:66:1080:876_1920x0_80_0_0_f5f254fe47ffad517394e344241e996b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
спорт, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, спорт — видео, евгений кузнецов, андрей разин, металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл), салават юлаев
Хоккей, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Спорт — видео, Евгений Кузнецов, Андрей Разин, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Салават Юлаев
Кузнецов провалился в "Металлурге". Что не получилось у звезды хоккея?
Агент Кузнецова заявил, что хоккеист продолжит карьеру в "Салавате Юлаеве"
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт отвечает на пять основных вопросов по карьере одной из главных персон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Магнитогорский "Металлург" поместил обладателя Кубка Стэнли нападающего Евгения Кузнецова в список отказов. Любой клуб КХЛ может забрать 33-летнего игрока в течение 48 часов. За три месяца в "Магнитке" именитый нападающий провел 15 матчей, в которых отметился одной шайбой и восемью голевыми передачами. Отметим, что первый и единственный гол был забит в 14-й игре.
В разговоре с РИА Новости Спорт агент игрока Шуми Бабаев оперативно рассказал о следующем этапе карьеры своего клиента:
«
"Металлург" поместил Евгения в список отказов по нашей просьбе. Благодарим клуб за то, что они пошли нам навстречу. Ввиду регламента это было единственное возможное решение.
"Салават Юлаев" нажал кнопку, и мы тоже нажимаем кнопку".
Также Бабаев выразил уверенность, что переход в уфимский клуб станет развитием для спортивного пути Кузнецова, который за последние 22 месяца сменил пять команд. После ухода из "Вашингтон Кэпиталз", где обладатель Кубка Стэнли бился бок о бок с Александром Овечкиным, россиянин недолго выступал за "Каролину Харрикейнз", после чего вернулся из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на родину. В России нападающий успел не только поиграть за СКА и уже упомянутый "Металлург", но и порадовать болельщиков вирусным интервью.
Зачем приезжал в Магнитогорск?
По ходу всего межсезонья ходили разговоры о возвращении Кузнецова в НХЛ. Но мало того, что вернуться за океан не получилось, так еще и в России клуб удалось найти лишь к октябрю, спустя месяц после старта сезона КХЛ. Кузнецов подписал скромный контракт с "Металлургом" до конца этого сезона. СМИ сообщали, что воспитанник челябинского "Трактора" заключил соглашение с зарплатой в 10 миллионов рублей.
«
"Не знаю, почему никто не верит, что у меня были предложения из НХЛ, — недоумевал спортсмен. — Просто я сам не захотел туда возвращаться. Как уже говорил, слишком много вопросов по моей игре от людей, которые, по моему мнению, в хоккее особо не разбираются. И я хочу не им что-то доказывать, а порадовать родных и близких хорошим сезоном. Поэтому не хотел далеко уезжать — хотел быть рядом, чтобы родители, дети, жена, может, даже бабушка могли приходить на игры". ("СЭ")
Расчет "Магнитки" был правильным: либо расторгнувший контракт со СКА (в 42 матчах за петербуржцев набрал 40 (13+27) очков) форвард реанимирует карьеру, либо у него не получится, но "Металлург" не понесет больших потерь.
И ведь начал Кузя неплохо: в четырех первых матчах отдал пять ассистов, несмотря на игру преимущественно в четвертом звене. Но затем угодил в опалу главного тренера команды Андрея Разина.
Был ли конфликт с тренером?
И Кузнецов, и Разин подобные слухи опровергали. Однако то, как специалист выражал недовольство своим хоккеистом на пресс-конференциях, не могло не наводить на мысли о нерадужном будущем Евгения в самой результативной команде сезона. Вот, например, как Разин объяснял непопадание форварда в заявку на матч против "Шанхайских драконов":
«
"На данный момент он очень слаб в функциональном состоянии. Если взять, например, Макдэвида, который составляет 100% от идеального хоккеиста, Кузнецов, в лучшие годы 95% от Макдэвида, сейчас способен играть на 80%. Когда ты знаешь, что игрок может играть на 80%, но получаешь примерно 50% — это тяжело для тренера. Евгений в плохой форме, что выливается в кучу потерь, проигранных единоборств. Да, он обладает хорошим катанием и показывает лучшую скорость в каком-то определенном матче. Но его скоростная выносливость оставляет желать лучшего, поэтому в матчах, где большие скорости, он выпадает. Для того, чтобы собрать его хотя бы на 75%, мы оставляем его здесь, и он будет работать с тренером по физподготовке. Плюс лететь очень долго, Женя - шутник и балагур, а нужно спать в самолете. Поэтому, чтобы ребята поспали подольше, мы его оставляем здесь. Точка".
Результативность игрока со временем снизилась, пошло на убыль игровое время — вскоре Кузнецов и вовсе перестал попадать в состав, оказавшись в запасе. В итоге "Металлург" отказался от Евгения, который так и не нашел себя в новой команде.
Что дальше для Кузнецова?
В мае ему исполнится 34 года — возраст немаленький, так что немногие клубы захотят дать шанс затухающей звезде. Но "Салават" не такой: уфимцы столкнулись с большими финансовыми проблемами и были вынуждены расстаться со многими топами и лидерами. Приходится искать новых игроков, готовых к непростому испытанию.
Впрочем, "Салаватом Юлаевым" руководит крутой тренер. Мы про Виктора Козлова, который растит молодежь и борется за попадание в плей-офф. И что немаловажно: в прошлом тренер уфимцев играл за "Вашингтон" (правда еще до Кузнецова), а сейчас остается с Евгением приятелями — все это может помочь российскому форварду поверить в себя и вернуться к тем самым 80%, о которых говорил Разин.