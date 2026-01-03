Рейтинг@Mail.ru
Кузнецов сам попросил "Металлург" поместить его в список отказов
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
03.01.2026
Кузнецов сам попросил "Металлург" поместить его в список отказов
Кузнецов сам попросил "Металлург" поместить его в список отказов - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Кузнецов сам попросил "Металлург" поместить его в список отказов
Хоккеист Евгений Кузнецов сам попросил клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" поместить его в список отказов, сообщил РИА Новости агент игрока... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Кузнецов сам попросил "Металлург" поместить его в список отказов

"Металлург" поместил Кузнецова в список отказов по инициативе игрока

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Хоккеист Евгений Кузнецов сам попросил клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" поместить его в список отказов, сообщил РИА Новости агент игрока Шуми Бабаев.
В субботу стало известно, что "Металлург" поместил обладателя Кубка Стэнли Кузнецова в список отказов. Любой клуб КХЛ может забрать игрока в течение 48 часов.
"Салават Юлаев" заберет Кузнецова из списка отказов
11:41
"Металлург" поместил Евгения в список отказов по нашей просьбе. Благодарим клуб за то, что они пошли нам навстречу. Ввиду регламента это было единственное возможное решение", - сказал Бабаев.
Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", перешел в магнитогорский клуб 1 октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. В 15 матчах за "Металлург" 33-летний Кузнецов забросил одну шайбу и сделал восемь передач. Для первой заброшенной шайбы ему потребовалось провести 14 игр. Тренер "Металлурга" Андрей Разин неоднократно оставлял Кузнецова вне заявки на матчи, а также критиковал его физическую форму на пресс-конференциях. В апреле Кузнецов по взаимному согласию сторон расторг соглашение с петербургским СКА, которое было подписано в августе 2024 года и было рассчитано на четыре сезона.
До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский "Трактор" с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 очка (33+40) в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.
Демидова признали лучшим новичком НХЛ в декабре
1 января, 21:18
 
Хоккей
 
