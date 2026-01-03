"Запивал водку пивом и полз на карачках": как Костомаров изводил Семенович

Эта девушка с умопомрачительной фигурой прославилась голосом и бюстом, а могла выступать на Олимпийских играх. РИА Новости Спорт рассказывает о страстях, помешавших Анне Семенович пробиться в фигурном катании, и зачем звезда "Спартака" и "Зенита" советовал ей отрезать грудь.

"Ревматоидный артрит в три года"

Недели три назад Семенович выложила в своей соцсети ролик, на котором она исполняет на коньках программу, поставленную под ее собственный трек "Гладиолусы". Возможно, "программа" - это слишком для современных танцев на льду, но в ней были и сложные шаги, и смена ребер, и связки. "Как прекрасно вы катаетесь, смотрите, осторожнее!" - обратился к Семенович один из подписчиков, и этот комментарий у тех, кто помнит о спортивном прошлом певицы, вызвал грустную улыбку.

В три года мама и папа отдали маленькую Аню в фигурное катание. "Судя по фотографиям – не очень хорошо каталась, - рассказывала Семенович в интервью YouTube-каналу "Ковальский". – Родители настаивали. Я не особо хотела, но с моей мамой возражать нереально – она очень строгая. У меня был ревматоидный артрит, и врачи посоветовали отдать меня в зимний вид спорта. Можно сказать, фигурное катание меня вылечило".

Первым партнером Семенович был Денис Самохин, ныне – известный тренер, работающий с парами сборной России. Фигуристы быстро прогрессировали и выбились в российский топ, дважды войдя в команду для участия в чемпионате мира среди юниоров. Но потом, как это часто бывает с молодыми дуэтами, Анна и Денис разошлись. Семенович некоторое время каталась с Максимом Качановым и даже выступила с ним на Играх Доброй воли, где заняла пятое место.

Но вскоре Семенович объединилась с Владимиром Федоровым , ранее выступавшим с Анжеликой Крыловой . Этот дуэт в первом же сезоне своего существования поднялся на пьедестал японского этапа Гран-при. Но вот на чемпионате мира-1998 он занял только 15-е место. Сказался статус третьей пары сборной, которую по негласным правилам судьи могли "прижать" чуть сильнее двух других – в угоду результатам в других дисциплинах.

"Аня, я не могу, мне очень плохо". И на карачках уполз с катка"

Тренер Наталья Линичук , у которой каталась Анна, после того турнира решила, что настало время новых перестановок. И определила на глазах хорошевшей полногрудой красавице в партнеры не кого-нибудь, а Романа Костомарова - чемпиона мира среди юниоров в дуэте с Екатериной Давыдовой. Впрочем, в группе Натальи Владимировны в тот момент все партнерши были хороши. Костомаров только-только начал совместную карьеру с Татьяной Навкой , но в судьбу обеих пар вмешались околоспортивные обстоятельства.

« "Рома с Таней постоянно ссорились, у них были конфликты. Линичук очень нравится Костомаров, она за него все время заступалась, - рассказывала Семенович в программе "Секрет на миллион". - И вот я после отпуска приезжаю в Америку (тогда группа Линичук тренировалась за океаном – прим.ред.), а Володи нет. Звоню Линичук, она говорит: "Я приняла решение, что ты будешь кататься с Ромой". Мне кажется, она не хотела допустить ухода Навки и Костомарова к Жулину. Таким образом, она испортила два очень крутых дуэта. Мы попали в эту мясорубку".

С Костомаровым Семенович провела один сезон и добилась главного успеха в карьере – серебра чемпионата России. Однако на чемпионатах Европы и мира дуэт выступил ниже своих возможностей – соответственно, десятое и 13-е места. На своем единственном этапе Гран-при – Кубке России в Санкт-Петербурге – пара осталась без наград. Однако запомнилась уникальным показательным номером.

Со стороны это выглядело так: Роман выходит на лед, становится на карачки, начинает играть музыка, после чего Анна выкатывает продолжающего стоять на четвереньках партнера за пределы арены. В тот момент большинство зрителей подумали, что это такой шуточный номер, и устроили фигуристам овацию.

Однако Семенович в тот момент было не до смеха. По ее словам, тем утром она обнаружила, что ее партнер нетрезв – запивает водку пивом. "Мы сунули его под холодный душ, напоили кофе, в общем, кое-как привели в чувство, - так цитировал слова Анны StarHit. - Но выступить нам так и не удалось. У нас был забойный латинский номер, в начале мы стояли друг от друга в трех метрах. Потом он должен был ко мне подбежать, подхватить в позицию, и дальше мы уже должны были поехать вместе. Зазвучала музыка, Рома прицелился, тронулся с места – и, пробежав мимо меня, упал на карачки. Чтобы спасти положение, я подлетела к нему и начала вокруг него приплясывать, будто так и надо. При этом одной рукой пыталась его поднять. Но он и не думал вставать: "Аня, я не могу, мне очень плохо". И на карачках уполз с катка".

По версии самого Костомарова, он накануне тех выступлений действительно выпил после соревнований, не рассчитал силы, "споткнулся и не смог откатать программу". Впрочем, это, конечно, никакого значения уже не имеет. Проведя сезон с Семенович, Роман почувствовал, что будущего с Анной у него нет, позвонил Жулину и попросил вернуться к в пару к Навке. В 2006 году они выиграли Олимпийские игры.

Завершила карьеру из-за большой груди?

Могла ли стать олимпийской чемпионкой в паре с Костомаровым Семенович? Скорее всего, после ухода Ирины Лобачевой Ильи Авербуха они бы стали первым номером сборной России – куда выдвинулись Навка и Костомаров. А остальное бы уже зависело от других факторов. В том числе и от здоровья.

А его-то как раз Семенович для продолжения карьеры и не хватило. Расставшись с Костомаровым, Анна провела один сезон со своим первым партнером – Денисом Самохиным, и даже заняла с ним четвертое место на чемпионате России. Однако из-за хронических болей в колене ей была сделала операция на мениске, и она завершила карьеру. Дело было вовсе не в якобы мешавшей кататься ей большой груди, о чем беспардонно заявил в интервью "Спорт-Экспрессу" футболист Владимир Быстров , в грубой форме предложив ее отрезать. Анна в ответ предложила обидчику "тоже кое-что себе отрезать, чтобы быстрее бегать по полю и забивать больше голов".

После ухода из спорта Анна решила с помощью тогдашнего бойфренда, влиятельного продюсера, реализовать детскую мечту и попасть на эстраду. Он организовал специально для нее группу "Ангелы Чарли", но тот проект не был успешным. Зато Семенович, сверкнув на сцене эффектной внешностью, попала в группу "Блестящие" - и вот там стала знаменитой. "Я выскакивала на сцену, ничего не понимала. У нас в фигурном катании широкие движения руками, я делала такие же и практически сбивала девчонок. И мне Жанна (Фриске) говорила: "Ну что ты опять свое "Лебединое озеро включила!"

Сейчас у Семенович 2,1 миллиона подписчиков в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) - больше, чем у любой другой российской фигуристки. Со временем улеглись и когда-то пылавшие страсти. Семенович наладила отношения со всеми, кто окружал ее во времена спортивной карьеры. Когда Костомаров тяжело заболел, Анна поддержала его: "Он очень сильный человек, настоящий боец, который пройдет и это испытание. А наша поддержка обязательно поможет Роме вернуться и радовать нас новыми достижениями. Держись, борись и не унывай!"