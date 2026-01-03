Рейтинг@Mail.ru
Испанец Кане стал самым молодым победителем этапа ралли "Дакар" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/dakar-2066277039.html
Испанец Кане стал самым молодым победителем этапа ралли "Дакар"
Испанец Кане стал самым молодым победителем этапа ралли "Дакар" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Испанец Кане стал самым молодым победителем этапа ралли "Дакар"
Испанский мотогонщик Эдгар Кане из команды KTM стал самым молодым победителем этапа ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T22:44:00+03:00
2026-01-03T22:44:00+03:00
спорт
саудовская аравия
киргизия
нидерланды
рики брабек
денис кротов
митчел ван ден бринк
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143114/01/1431140190_0:134:3265:1970_1920x0_80_0_0_07a4d4a54a86de73c2ce7a93b88a2ec9.jpg
https://ria.ru/20250722/ralli-2030553206.html
https://ria.ru/20250526/ralli-2019119377.html
саудовская аравия
киргизия
нидерланды
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143114/01/1431140190_0:0:3265:2448_1920x0_80_0_0_cc9617202156a912de9ff1cb1972999d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, саудовская аравия, киргизия, нидерланды, рики брабек, денис кротов, митчел ван ден бринк, ford motor, ktm, renault s.a, renault clio
Спорт, Саудовская Аравия, Киргизия, Нидерланды, Рики Брабек, Денис Кротов, Митчел ван ден Бринк, Ford Motor, KTM, Renault S.A, Renault Clio
Испанец Кане стал самым молодым победителем этапа ралли "Дакар"

Мотогонщик Эдгар Кане в 20 лет стал самым молодым победителем этапа "Дакара"

© Fotolia / sergio37_120Мотогонщик
Мотогонщик - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Fotolia / sergio37_120
Мотогонщик. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Испанский мотогонщик Эдгар Кане из команды KTM стал самым молодым победителем этапа ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Многодневка стартовала в субботу прологом протяженностью 22 км в Янбу. Кане преодолел дистанцию за 11 минут 31,9 секунды, опередив австралийца Дэниела Сандерса (отставание 3 секунды) на KTM и американца Рики Брабека (+0.5) на Honda. Кане стал победителем этапа в возрасте 20 лет 9 месяцев и 18 дней, побив рекорд Мейсона Клейна, выигравшего этап в 2023 году в 21 год и 23 дня.
Ралли Шёлковый путь - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Экипаж Андреева выиграл ралли "Шелковый путь" в зачете внедорожников
22 июля 2025, 10:00
Пролог внедорожников выиграл швед Маттиас Экстрем (10.48,7) из Ford, опередивший американца Митча Гатри (Ford; +0.8) и бельгийца Гийома де Мевиуса (Mini; +0.8). Россиянин Денис Кротов, выступавший под лицензией Киргизии, и штурман Константин Жильцов на Ford показали 25-й результат (+0.48).
Среди грузовиков первую тройку составили нидерландец Митчел ван ден Бринк (MM Technology; 13.05,4), литовец Вайдотас Зала (Iveco; +0.3) и представитель Нидерландов Герт Хузинк (Renault; +0.6).
Среди мотовездеходов в классе SSV победу одержал американец Брук Хэгер (Polaris; 12.47), второе место занял португалец Гонсалу Гуэррейру (Polaris; +0.4), третье - американец Кайл Чейни (Can-Am; +0.6). В классе Challenger победу одержал нидерландец Пауль Спирингс на Taurus (12.31,9), второй стала его соотечественница Пак Классен (G-Rally; +0.6), третьей - представительница Саудовской Аравии Дания Акиль (Taurus; +0.13).
Основная часть ралли-марафона начнется 4 января.
Ралли Шёлковый путь - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Николаев: ралли "Шелковый путь" в условиях санкций заменило "Дакар"
26 мая 2025, 15:12
 
СпортСаудовская АравияКиргизияНидерландыРики БрабекДенис КротовМитчел ван ден БринкFord MotorKTMRenault S.ARenault Clio
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Вашингтон
    Чикаго
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Тампа-Бэй
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Монреаль
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Эдмонтон
    Филадельфия
    2
    5
  • Хоккей
    Перерыв
    Лос-Анджелес
    Миннесота
    1
    1
  • Хоккей
    04.01 06:00
    Ванкувер
    Бостон
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Юта
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Баффало
    5
    1
  • Хоккей
    04.01 22:00
    Даллас
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала