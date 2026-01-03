Испанец Кане стал самым молодым победителем этапа ралли "Дакар"

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Испанский мотогонщик Эдгар Кане из команды KTM стал самым молодым победителем этапа ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Многодневка стартовала в субботу прологом протяженностью 22 км в Янбу. Кане преодолел дистанцию за 11 минут 31,9 секунды, опередив австралийца Дэниела Сандерса (отставание 3 секунды) на KTM и американца Рики Брабека (+0.5) на Honda. Кане стал победителем этапа в возрасте 20 лет 9 месяцев и 18 дней, побив рекорд Мейсона Клейна, выигравшего этап в 2023 году в 21 год и 23 дня.
Пролог внедорожников выиграл швед Маттиас Экстрем (10.48,7) из Ford, опередивший американца Митча Гатри (Ford; +0.8) и бельгийца Гийома де Мевиуса (Mini; +0.8). Россиянин Денис Кротов, выступавший под лицензией Киргизии, и штурман Константин Жильцов на Ford показали 25-й результат (+0.48).
Среди грузовиков первую тройку составили нидерландец Митчел ван ден Бринк (MM Technology; 13.05,4), литовец Вайдотас Зала (Iveco; +0.3) и представитель Нидерландов Герт Хузинк (Renault; +0.6).
Среди мотовездеходов в классе SSV победу одержал американец Брук Хэгер (Polaris; 12.47), второе место занял португалец Гонсалу Гуэррейру (Polaris; +0.4), третье - американец Кайл Чейни (Can-Am; +0.6). В классе Challenger победу одержал нидерландец Пауль Спирингс на Taurus (12.31,9), второй стала его соотечественница Пак Классен (G-Rally; +0.6), третьей - представительница Саудовской Аравии Дания Акиль (Taurus; +0.13).
Основная часть ралли-марафона начнется 4 января.
