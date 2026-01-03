Рейтинг@Mail.ru
"Адмирал" прервал серию поражений в КХЛ
12:33 03.01.2026
"Адмирал" прервал серию поражений в КХЛ
"Адмирал" прервал серию поражений в КХЛ
Владивостокский "Адмирал" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
егор петухов, адмирал, амур, сибирь, кирилл слепец, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Егор Петухов, Адмирал, Амур, Сибирь, Кирилл Слепец, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Адмирал" прервал серию поражений в КХЛ

"Адмирал" прервал серию поражений в КХЛ, победив "Амур" в дальневосточном дерби

Павел Коледов (Адмирал) и Ярослав Лихачев (Амур)
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу во Владивостоке, закончилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). У победителей дубль оформил Кайл Олсон (10-я и 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Егор Петухов (26). Авторами голов гостей стали Ярослав Лихачев (34) и Кирилл Слепец (50).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 января 2026 • начало в 10:00
Завершен
Адмирал
3 : 2
Амур
09:24 • Kyle Olson
(Марио Грман, Arseni Tsyba)
05:54 • Егор Петухов
(Аркадий Шестаков)
19:40 • Kyle Olson
(Никита Сошников, Либор Сулак)
13:08 • Ярослав Лихачев
09:11 • Кирилл Слепец
(Артур Гиздатуллин, Матвей Заседа)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Адмирал" прервал четырехматчевую серию поражений и с 33 очками идет на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции, где "Амур" (39 очков) располагается на седьмой позиции. В следующем матче владивостокская команда 6 января нанесет визит новосибирской "Сибири", хабаровчане днем позже на выезде встретятся с китайским клубом "Шанхайские драконы".
Хоккеист Металлурга Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Металлург" поместил Кузнецова в список отказов
11:00
 
ХоккейЕгор ПетуховАдмиралАмурСибирьКирилл СлепецКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
