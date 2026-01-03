"Адмирал" прервал серию поражений в КХЛ

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу во Владивостоке, закончилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). У победителей дубль оформил Кайл Олсон (10-я и 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Егор Петухов (26). Авторами голов гостей стали Ярослав Лихачев (34) и Кирилл Слепец (50).
03 января 2026 • начало в 10:00
Завершен
09:24 • Kyle Olson
(Марио Грман, Arseni Tsyba)
05:54 • Егор Петухов
19:40 • Kyle Olson
13:08 • Ярослав Лихачев
09:11 • Кирилл Слепец
(Артур Гиздатуллин, Матвей Заседа)
"Адмирал" прервал четырехматчевую серию поражений и с 33 очками идет на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции, где "Амур" (39 очков) располагается на седьмой позиции. В следующем матче владивостокская команда 6 января нанесет визит новосибирской "Сибири", хабаровчане днем позже на выезде встретятся с китайским клубом "Шанхайские драконы".