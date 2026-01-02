Рейтинг@Mail.ru
Сайт Australian Open указал гражданство россиян в заявочных листах пар - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
14:43 02.01.2026 (обновлено: 14:53 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/tennis-2066064008.html
Сайт Australian Open указал гражданство россиян в заявочных листах пар
Сайт Australian Open указал гражданство россиян в заявочных листах пар - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Сайт Australian Open указал гражданство россиян в заявочных листах пар
Официальный сайт Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) указал гражданство российских теннисисток, которые будут выступать на турнире в парном... РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T14:43:00+03:00
2026-01-02T14:53:00+03:00
теннис
спорт
людмила самсонова
диана шнайдер
ирина хромачёва
женская теннисная ассоциация (wta)
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960479171_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_c2096cf11bc62d2f334046c7e01f897f.jpg
https://ria.ru/20251227/avanesyan-2065051194.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960479171_0:17:1440:1097_1920x0_80_0_0_80dd74cfa63b1df494f064c0572a0710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, людмила самсонова, диана шнайдер, ирина хромачёва, женская теннисная ассоциация (wta), ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), australian open
Теннис, Спорт, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Ирина Хромачёва, Женская теннисная ассоциация (WTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Australian Open
Сайт Australian Open указал гражданство россиян в заявочных листах пар

Australian Open указал гражданство российских теннисисток в заявочных листах пар

© Фото : Социальные сети ШнайдерДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Социальные сети Шнайдер
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Официальный сайт Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) указал гражданство российских теннисисток, которые будут выступать на турнире в парном разряде.
В заявочных списках напротив фамилий россиянок стоит обозначение страны - RUS. Данная приписка отмечена у теннисисток Людмилы Самсоновой, Дианы Шнайдер, Ирины Хромачевой, Александры Пановой, Анастасии Павлюченковой, Анны Калинской, Анны Блинковой, Веры Звонаревой, Марии Козыревой и Елены Приданкиной.
Также обозначение RUS указано напротив имен Камиллы Рахимовой и Анастасии Потаповой, которые ранее сменили гражданство на узбекистанское и австрийское соответственно.
С 2022 года российские спортсмены участвуют в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 18 января по 1 февраля.
Российская теннисистка Элина Аванесян - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Отказавшуюся выступать за Россию теннисистку обязали выплатить компенсацию
27 декабря 2025, 14:10
 
ТеннисСпортЛюдмила СамсоноваДиана ШнайдерИрина ХромачёваЖенская теннисная ассоциация (WTA)Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Australian Open
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Милан
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тулуза
    Ланс
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Хетафе
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вегас
    4
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Флорида
    Рейнджерс
    1
    4
  • Хоккей
    1-й период
    Анахайм
    Миннесота
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала