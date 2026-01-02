https://ria.ru/20260102/tennis-2066064008.html
Сайт Australian Open указал гражданство россиян в заявочных листах пар
Сайт Australian Open указал гражданство россиян в заявочных листах пар - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Сайт Australian Open указал гражданство россиян в заявочных листах пар
Официальный сайт Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) указал гражданство российских теннисисток, которые будут выступать на турнире в парном... РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T14:43:00+03:00
2026-01-02T14:43:00+03:00
2026-01-02T14:53:00+03:00
теннис
спорт
людмила самсонова
диана шнайдер
ирина хромачёва
женская теннисная ассоциация (wta)
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960479171_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_c2096cf11bc62d2f334046c7e01f897f.jpg
https://ria.ru/20251227/avanesyan-2065051194.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960479171_0:17:1440:1097_1920x0_80_0_0_80dd74cfa63b1df494f064c0572a0710.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, людмила самсонова, диана шнайдер, ирина хромачёва, женская теннисная ассоциация (wta), ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), australian open
Теннис, Спорт, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Ирина Хромачёва, Женская теннисная ассоциация (WTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Australian Open
Сайт Australian Open указал гражданство россиян в заявочных листах пар
Australian Open указал гражданство российских теннисисток в заявочных листах пар