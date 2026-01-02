Хоккеисты сборной Швеции по хоккею на чемпионате мира 2023 года

Стал известен состав сборной Швеции по хоккею на Олимпиаду

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Виктор Хедман, Эрик Карлссон и Мика Зибанежад вошли в заявку сборной Швеции по хоккею на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. Сборная Швеции сыграет в группе В, в которой также выступят команды Финляндии, Словакии и Италии.

Полный состав шведов выглядит следующим образом:

вратари - Филип Густавссон ("Миннесота Уайлд"), Якоб Маркстрём ("Нью-Джерси Девилз"), Йеспер Валльстедт ("Миннесота Уайлд");

защитники - Расмус Андерссон ("Калгари Флэймз"), Филип Броберг ("Сент-Луис Блюз"), Юнас Бродин ("Миннесота Уайлд"), Расмус Далин ("Баффало Сейбрз"), Оливер Экман-Ларссон ("Торонто Мейпл Лифс"), Густав Форслинг ("Флорида Пантерз"), Виктор Хедман ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Эрик Карлссон ("Питтсбург Пингвинз");

нападающие: Йеспер Братт ("Нью-Джерси Девилз"), Лео Карлссон ("Анахайм Дакс"), Юэль Эрикссон Эк ("Миннесота Уайлд"), Филип Форсберг ("Нэшвилл Предаторз"), Понтус Хольмберг ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Адриан Кемпе ("Лос-Анджелес Кингз"), Габриэль Ландескуг ("Колорадо Эвеланш"), Элиас Линдхольм ("Бостон Брюинз"), Вильям Нюландер ("Торонто Мейпл Лифс"), Элиас Петтерссон ("Ванкувер Кэнакс"), Рикард Ракелль ("Питтсбург Пингвинз"), Лукас Рэймонд ("Детройт Ред Уингз"), Александр Веннберг ("Сан-Хосе Шаркс"), Мика Зибанежад ("Нью-Йорк Рейнджерс").