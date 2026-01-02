https://ria.ru/20260102/serhio-2066041678.html
Серхио Рамос хочет купить "Севилью"
Серхио Рамос хочет купить "Севилью" - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Серхио Рамос хочет купить "Севилью"
Бывший футболист сборной Испании, мадридского "Реала" и "ПСЖ" Серхио Рамос возглавил группу инвесторов, планирующих купить испанский футбольный клуб "Севилья",... РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T11:52:00+03:00
2026-01-02T11:52:00+03:00
2026-01-02T12:05:00+03:00
футбол
спорт
серхио рамос
севилья
реал мадрид
вокруг спорта
чемпионат испании по футболу
Серхио Рамос хочет купить "Севилью"
Рамос возглавил группу инвесторов и намерен купить "Севилью"