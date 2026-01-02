Рейтинг@Mail.ru
Серхио Рамос хочет купить "Севилью"
Футбол
 
11:52 02.01.2026
Серхио Рамос хочет купить "Севилью"
Серхио Рамос хочет купить "Севилью"
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Бывший футболист сборной Испании, мадридского "Реала" и "ПСЖ" Серхио Рамос возглавил группу инвесторов, планирующих купить испанский футбольный клуб "Севилья", сообщает Cope.
По информации источника, консорциум инвесторов, возглавляемый 39-летним защитником, представил максимальное на текущий момент предложение о покупке "Севильи".
Сообщается, что ранее из переговоров вышел американский инвестиционный фонд, что привело к снижению стоимости активов команды. В ближайшие дни совет директоров "Севильи" должен рассмотреть поступившее предложение.
Рамос является воспитанником "Севильи". Он выступал за клуб с 2004 по 2005 год, после чего снова вернулся в команду в 2023 году, проведя в ней один сезон. "Севилья" является одним из самых титулованных клубов Испании, на счету команды семь трофеев Лиги Европы, что является рекордным показателем.
Роналду может купить испанский клуб, сообщают СМИ
25 февраля 2025, 20:30
Роналду может купить испанский клуб, сообщают СМИ
25 февраля 2025, 20:30
 
