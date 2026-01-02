"Колено развалилось": Самсонов рассказал о трех сложнейших операциях

"Я делал три операции в Москве: на правой ноге было две операции, на левой одна. После правой ноги я очень долго восстанавливался, потому что до последнего катался, чтобы поехать на чемпионат мира, и сделал только хуже. Колено развалилось на маленькие части, которые пришлось скреплять болтиками. Во время первой операции болты закручивали, во время второй вытаскивали. Тогда восстановление было минимум полгода. Во второй раз мне хватило трех-четырех месяцев", - сказал Самсонов.