"Колено развалилось": Самсонов рассказал о трех сложнейших операциях
Фигурное катание
 
11:25 02.01.2026
"Колено развалилось": Самсонов рассказал о трех сложнейших операциях
Фигурист Даниил Самсонов в интервью РИА Новости рассказал, что перенес три операции на коленях.
фигурное катание
даниил самсонов
спорт
2026
Новости
даниил самсонов, спорт
Фигурное катание, Даниил Самсонов, Спорт
"Колено развалилось": Самсонов рассказал о трех сложнейших операциях

Фигурист Самсонов рассказал, что перенес три операции на коленях

Кубок "Первого канала"
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Даниил Самсонов в интервью РИА Новости рассказал, что перенес три операции на коленях.
В 2020 году Самсонову диагностировали болезнь Осгуда - Шляттера.
"Я делал три операции в Москве: на правой ноге было две операции, на левой одна. После правой ноги я очень долго восстанавливался, потому что до последнего катался, чтобы поехать на чемпионат мира, и сделал только хуже. Колено развалилось на маленькие части, которые пришлось скреплять болтиками. Во время первой операции болты закручивали, во время второй вытаскивали. Тогда восстановление было минимум полгода. Во второй раз мне хватило трех-четырех месяцев", - сказал Самсонов.
"Возвращение проходило так сложно, что иногда даже не верил, что вернусь. По новой учился прыгать, начинал все учить заново с двойных. Сейчас вообще не вспоминаю про колени. Большое спасибо врачу, который меня оперировал", - добавил он.
Самсонову 20 лет. Он является бронзовым призером юношеских Олимпийских игр, бронзовым призером Финала юниорского Гран-при ISU, двукратным чемпионом России среди юниоров.
Полностью интервью с Даниилом Самсоновым читайте в пятницу на сайте РИА Новости.
Фигурное катание, Даниил Самсонов, Спорт
 
