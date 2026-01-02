Рейтинг@Mail.ru
Сафонову потребуется больше времени на восстановление от травмы, пишут СМИ
Футбол
 
21:36 02.01.2026
Сафонову потребуется больше времени на восстановление от травмы, пишут СМИ
Сафонову потребуется больше времени на восстановление от травмы, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Сафонову потребуется больше времени на восстановление от травмы, пишут СМИ
Восстанавливающийся от перелома руки вратарь "ПСЖ" и сборной России по футболу Матвей Сафонов рискует пропустить от пяти до шести недель, сообщает L'Equipe. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
https://ria.ru/20251229/safonov-2065305317.html
https://ria.ru/20251225/bubnov--2064507614.html
Новости
спорт, россия, катар, матвей сафонов, фламенго, краснодар, международная федерация футбола (фифа), суперкубок франции, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Россия, Катар, Матвей Сафонов, Фламенго, Краснодар, Международная федерация футбола (ФИФА), Суперкубок Франции, Лига чемпионов УЕФА
Сафонову потребуется больше времени на восстановление от травмы, пишут СМИ

L'Equipe: Сафонов рискует пропустить от пяти до шести недель

© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФАМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФА
Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Восстанавливающийся от перелома руки вратарь "ПСЖ" и сборной России по футболу Матвей Сафонов рискует пропустить от пяти до шести недель, сообщает L'Equipe.
Сафонов получил перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго". 17 декабря в Катаре парижане обыграли "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Два пенальти Сафонов отразил уже с переломом.
Нигматуллин сравнил Сафонова и Акинфеева
29 декабря 2025, 10:15
Согласно первоначальным прогнозам, Сафонов должен был пропустить три-четыре недели и вернуться в середине января, однако в пятницу стало известно, что экс-вратарю "Краснодара" потребуется больше времени на восстановление. Сообщается, что Сафонов уже возобновил тренировки, включая бег и удары, однако он по-прежнему носит защитную повязку, мешающую использовать левую руку.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Журналисты Le Parisien признали Сафонова лучшим футболистом "ПСЖ" в декабре.
"Ты вообще нулевой в пенальти": Бубнов наехал на Дасаева из-за Сафонова
25 декабря 2025, 09:08
25 декабря 2025, 09:08
 
Футбол Спорт Россия Катар Матвей Сафонов Фламенго Краснодар Международная федерация футбола (ФИФА) Суперкубок Франции Лига чемпионов 2025-2026
 
