Сафонову потребуется больше времени на восстановление от травмы, пишут СМИ

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Восстанавливающийся от перелома руки вратарь "ПСЖ" и сборной России по футболу Матвей Сафонов рискует пропустить от пяти до шести недель, сообщает L'Equipe.
Сафонов получил перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго". 17 декабря в Катаре парижане обыграли "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Два пенальти Сафонов отразил уже с переломом.
Согласно первоначальным прогнозам, Сафонов должен был пропустить три-четыре недели и вернуться в середине января, однако в пятницу стало известно, что экс-вратарю "Краснодара" потребуется больше времени на восстановление. Сообщается, что Сафонов уже возобновил тренировки, включая бег и удары, однако он по-прежнему носит защитную повязку, мешающую использовать левую руку.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Журналисты Le Parisien признали Сафонова лучшим футболистом "ПСЖ" в декабре.
