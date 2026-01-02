Рейтинг@Mail.ru
09:00 02.01.2026
Нигматуллин сказал, сколько миллионов потерял из-за бывшей жены
2026
Нигматуллин сказал, сколько миллионов потерял из-за бывшей жены

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости рассказал, что потерял 120 миллионов рублей из-за мошенничества со стороны бывшей супруги.
В марте Преображенский районный суд Москвы обязал бывшую жену Нигматуллина Елену выплатить экс-супругу 59 миллионов рублей по делу о разделе имущества. 16 октября суд возбудил исполнительное производство в отношении бывшей супруги экс‑вратаря.
"Стоило мне развестись, пострадать от мошеннических рук бывшей супруги, это разлетелось на огромное количество мнений. На тот момент я был шокирован. Все, что нажито твоим непосильным трудом, в один миг забрали. Но общая масса начала злорадствовать по этому поводу. Я понял, что изливать душу общественности не стоит. Поймут единицы. Обычным людям не понять, каково это: потерять 120 миллионов, на которые ты работал всю жизнь. Общественность говорила: "Да ладно тебе, еще заработаешь". Понятно, что я не буду сидеть на месте и заработаю еще больше. И это, на самом деле, очень мотивировало. Я за два года сильно изменился", - сказал Нигматуллин.
Нигматуллин был в браке с 1996 по 2023 год. После развода экс-футболист заявил, что Елена забрала всю сумму от проданной квартиры в Москве за 121 миллион рублей, также она претендует на 50% от квартиры в Майами, оформленной на них обоих.
Полностью интервью с Русланом Нигматуллиным читайте 3 января на сайте РИА Новости.
Вадим Романов - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Очень уважают": Нигматуллин призвал "Спартак" назначить Романова главным
24 декабря 2025, 14:12
 
