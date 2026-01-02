Нигматуллин сказал, сколько миллионов потерял из-за бывшей жены

"Стоило мне развестись, пострадать от мошеннических рук бывшей супруги, это разлетелось на огромное количество мнений. На тот момент я был шокирован. Все, что нажито твоим непосильным трудом, в один миг забрали. Но общая масса начала злорадствовать по этому поводу. Я понял, что изливать душу общественности не стоит. Поймут единицы. Обычным людям не понять, каково это: потерять 120 миллионов, на которые ты работал всю жизнь. Общественность говорила: "Да ладно тебе, еще заработаешь". Понятно, что я не буду сидеть на месте и заработаю еще больше. И это, на самом деле, очень мотивировало. Я за два года сильно изменился", - сказал Нигматуллин.