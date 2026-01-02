https://ria.ru/20260102/nba-2066117640.html
Демин уступил Книппелу в борьбе за звание лучшего новичка месяца в НБА
Демин уступил Книппелу в борьбе за звание лучшего новичка месяца в НБА - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Демин уступил Книппелу в борьбе за звание лучшего новичка месяца в НБА
Американский защитник "Шарлотт Хорнетс" Кон Книппел признан лучшим новичком Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в декабре, на это... РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T22:41:00+03:00
2026-01-02T22:41:00+03:00
2026-01-02T22:53:00+03:00
баскетбол
спорт
егор демин
купер флэгг
шарлотт хорнетс
бруклин нетс
филадельфия севенти сиксерс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066116972_0:64:1080:672_1920x0_80_0_0_78fff7782fba4c19389fd51b73202105.jpg
https://ria.ru/20251230/nba-2065532437.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066116972_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_0d42c105e6b5b4fc0637b6dc7dfae855.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, егор демин, купер флэгг, шарлотт хорнетс, бруклин нетс, филадельфия севенти сиксерс, нба
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Купер Флэгг, Шарлотт Хорнетс, Бруклин Нетс, Филадельфия Севенти Сиксерс, НБА
Демин уступил Книппелу в борьбе за звание лучшего новичка месяца в НБА
Книппел стал лучшим новичком Восточной конференции в декабре, опередив Демина