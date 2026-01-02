Рейтинг@Mail.ru
22:41 02.01.2026 (обновлено: 22:53 02.01.2026)
Демин уступил Книппелу в борьбе за звание лучшего новичка месяца в НБА
https://ria.ru/20251230/nba-2065532437.html
Демин уступил Книппелу в борьбе за звание лучшего новичка месяца в НБА

Книппел стал лучшим новичком Восточной конференции в декабре, опередив Демина

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Американский защитник "Шарлотт Хорнетс" Кон Книппел признан лучшим новичком Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в декабре, на это звание также претендовал российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин, сообщается на странице пресс-службы лиги в соцсети X.
В число претендентов также входили Ви Джей Эджкомб ("Филадельфия Севенти Сиксерс") и Тре Джонсон ("Вашингтон Уизардс"). Лучшим новичком Западной конференции стал форвард "Даллас Маверикс" Купер Флэгг.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. В текущем регулярном чемпионате россиянин провел 28 матчей, в среднем набирая 9,8 очков, делая 3,4 передачи и совершая 3,1 подбора. В матче против "Голден Стэйт Уорриорз" в ночь на 30 декабря Демин установил клубный рекорд "Бруклина" среди новичков по количеству реализованных трехочковых бросков за одну игру (7).
Названы лучшие игроки недели в НБА
30 декабря 2025, 00:12
 
Баскетбол
 
