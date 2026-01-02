Сборная США по хоккею назвала состав на Олимпиаду

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Остон Мэттьюс, Джек Айкел и Джек Хьюз вошли в заявку сборной США по хоккею на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. Сборная США сыграет в группе С, в которую также вошли команды Германии, Латвии и Дании.
Полный состав сборной США выглядит следующим образом:
нападающие: Мэтт Болди ("Миннесота Уайлд"), Кайл Коннор ("Виннипег Джетс"), Джек Айкел ("Вегас Голден Найтс"), Джейк Генцел ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Джек Хьюз ("Нью-Джерси Девилз"), Клейтон Келлер ("Юта Маммот"), Дилан Ларкин ("Детройт Ред Уингз"), Остон Мэттьюс ("Торонто Мейпл Лифс"), Джей Ти Миллер ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Брок Нельсон ("Колорадо Эвеланш"), Тейдж Томпсон ("Баффало Сейбрз"), Брэди Ткачук ("Оттава Сенаторз"), Мэттью Ткачук ("Флорида Пантерз"), Винсент Трочек ("Нью-Йорк Рейнджерс");
защитники: Брок Фейбер ("Миннесота Уайлд"), Ноа Хэнифин ("Вегас Голден Найтс"), Куинн Хьюз ("Миннесота Уайлд"), Сет Джонс ("Флорида Пантерз"), Чарли Макэвой ("Бостон Брюинз"), Джейк Сандерсон ("Оттава Сенаторз"), Джейккоб Слэвин ("Каролина Харрикейнз"), Зак Веренски ("Коламбус Блю Джекетс");
вратари: Коннор Хеллебайк ("Виннипег Джетс"), Джейк Оттинджер ("Даллас Старз"), Джереми Свэйман ("Бостон Брюинз").
Сборная США в 22-й раз примет участие в Олимпийских играх. Американцы дважды выигрывали золотые медали Игр, восемь раз уступали в финале турнира, а также один раз взяли бронзу.
