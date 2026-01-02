Рейтинг@Mail.ru
02.01.2026

Сборная США по хоккею назвала состав на Олимпиаду
17:11 02.01.2026
Сборная США по хоккею назвала состав на Олимпиаду
Остон Мэттьюс, Джек Айкел и Джек Хьюз вошли в заявку сборной США по хоккею на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается в... РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Сборная США по хоккею назвала состав на Олимпиаду

Мэттьюс, Айкел и Хьюз вошли в состав сборной США на олимпийский турнир

© Фото : Сайт НХЛОстон Мэттьюс
Остон Мэттьюс - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Сайт НХЛ
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Остон Мэттьюс, Джек Айкел и Джек Хьюз вошли в заявку сборной США по хоккею на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. Сборная США сыграет в группе С, в которую также вошли команды Германии, Латвии и Дании.
Член сборной команды СССР по хоккею с шайбой Валерий Харламов. - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
"Мы им водку с икрой, а они Харламова избили": мерзкая выходка американцев
Вчера, 12:10
Полный состав сборной США выглядит следующим образом:
нападающие: Мэтт Болди ("Миннесота Уайлд"), Кайл Коннор ("Виннипег Джетс"), Джек Айкел ("Вегас Голден Найтс"), Джейк Генцел ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Джек Хьюз ("Нью-Джерси Девилз"), Клейтон Келлер ("Юта Маммот"), Дилан Ларкин ("Детройт Ред Уингз"), Остон Мэттьюс ("Торонто Мейпл Лифс"), Джей Ти Миллер ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Брок Нельсон ("Колорадо Эвеланш"), Тейдж Томпсон ("Баффало Сейбрз"), Брэди Ткачук ("Оттава Сенаторз"), Мэттью Ткачук ("Флорида Пантерз"), Винсент Трочек ("Нью-Йорк Рейнджерс");
защитники: Брок Фейбер ("Миннесота Уайлд"), Ноа Хэнифин ("Вегас Голден Найтс"), Куинн Хьюз ("Миннесота Уайлд"), Сет Джонс ("Флорида Пантерз"), Чарли Макэвой ("Бостон Брюинз"), Джейк Сандерсон ("Оттава Сенаторз"), Джейккоб Слэвин ("Каролина Харрикейнз"), Зак Веренски ("Коламбус Блю Джекетс");
вратари: Коннор Хеллебайк ("Виннипег Джетс"), Джейк Оттинджер ("Даллас Старз"), Джереми Свэйман ("Бостон Брюинз").
Сборная США в 22-й раз примет участие в Олимпийских играх. Американцы дважды выигрывали золотые медали Игр, восемь раз уступали в финале турнира, а также один раз взяли бронзу.
Том Уилсон - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Одноклубники Овечкина вошли в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026
31 декабря 2025, 21:05
 
Футбол Спорт Остон Мэттьюс Джек Айкел Джек Хьюз Миннесота Уайлд Виннипег Джетс Вегас Голден Найтс Зимние Олимпийские игры 2026
 
