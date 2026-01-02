Сборная США по хоккею назвала состав на Олимпиаду

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Остон Мэттьюс, Джек Айкел и Джек Хьюз вошли в заявку сборной США по хоккею на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. Сборная США сыграет в группе С, в которую также вошли команды Германии, Латвии и Дании.

Полный состав сборной США выглядит следующим образом: