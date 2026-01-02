Футболист системы клуба из Франции получил сильные ожоги в пожаре в баре

19-летний футболист был доставлен самолетом в Германию, где в настоящее время проходит лечение. Ранее Итальянская федерация гольфа сообщила о смерти итальянского гольфиста Эмануэле Галеппини, тело которого, по информации RMC Sport, было опознано среди погибших.

"Руководители, игроки, тренеры и сотрудники клуба находятся в состоянии шока. Клуб выражает полную поддержку его семье и работает над переводом Таириса в больницу недалеко от его дома", - говорится в сообщении французского клуба.

В новогоднюю ночь в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы. По данным очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он моментально загорелся. Как сообщили участвовавшие в тушении пожарные, трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, люди оказались блокированы в помещении.