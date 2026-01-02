https://ria.ru/20260102/fekhtovanie-2066090451.html
Российская рапиристка завоевала первое золото после возвращения флага
Российская рапиристка Стефания Часовникова завоевала золотую медаль этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров и кадетов, который проходит в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
международная федерация фехтования (fie)
кубок мира по фехтованию
фехтование
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация фехтования (FIE), Кубок мира по фехтованию, Фехтование
