17:52 02.01.2026 (обновлено: 18:21 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/fekhtovanie-2066090451.html
Российская рапиристка завоевала первое золото после возвращения флага
Российская рапиристка Стефания Часовникова завоевала золотую медаль этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров и кадетов, который проходит в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российская рапиристка Стефания Часовникова завоевала золотую медаль этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров и кадетов, который проходит в ОАЭ.
В юниорском финале Часовникова одержала победу над представительницей Казахстана Софией Актаевой со счетом 15:11.
Медаль стала для российских фехтовальщиков первой с момента допуска со стороны Международной федерации фехтования (FIE) российских и белорусских юниоров и кадетов до соревнований с национальной символикой, о котором было объявлено 29 декабря.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном.
