Вышедший из тюрьмы экс-игрок "Барселоны" стал совладельцем клуба

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес, оправданный по делу о сексуальном насилии, стал совладельцем клуба третьего португальского дивизиона "Сан-Жуан-де-Вер", сообщается в аккаунте команды в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

« "Мы официально подтверждаем вхождение Дани Алвеса в число совладельцев клуба. Имя, несущее в себе одну из самых победоносных траекторий в мировом футболе, теперь пересекается с клубом, обладающим глубокими корнями, созданным трудом, стойкостью и страстью. Две разные истории объединяются с общей целью: превратить потенциал в величие", - говорится в сообщении команды.

Ранее СМИ сообщали, что Алвес намерен приобрести данный клуб и продолжить в нем карьеру игрока. В частности, обсуждалось подписание контракта для возвращения на поле до июня 2026 года.

Алвесу 42 года, в составе "Барселоны" он стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. Также футболист играл за "Севилью", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен" и бразильские команды "Баия" и "Сан-Паулу".