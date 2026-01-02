Рейтинг@Mail.ru
Вышедший из тюрьмы экс-игрок "Барселоны" стал совладельцем клуба
13:58 02.01.2026
Вышедший из тюрьмы экс-игрок "Барселоны" стал совладельцем клуба
спорт, дани алвес, барселона, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Дани Алвес, Барселона, Вокруг спорта
Вышедший из тюрьмы экс-игрок "Барселоны" стал совладельцем клуба

Экс-футболист "Барселоны" Дани Алвес стал совладельцем португальского клуба

© JORGE GUERREROДани Алвес
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес, оправданный по делу о сексуальном насилии, стал совладельцем клуба третьего португальского дивизиона "Сан-Жуан-де-Вер", сообщается в аккаунте команды в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Мы официально подтверждаем вхождение Дани Алвеса в число совладельцев клуба. Имя, несущее в себе одну из самых победоносных траекторий в мировом футболе, теперь пересекается с клубом, обладающим глубокими корнями, созданным трудом, стойкостью и страстью. Две разные истории объединяются с общей целью: превратить потенциал в величие", - говорится в сообщении команды.
Ранее СМИ сообщали, что Алвес намерен приобрести данный клуб и продолжить в нем карьеру игрока. В частности, обсуждалось подписание контракта для возвращения на поле до июня 2026 года.
Алвесу 42 года, в составе "Барселоны" он стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. Также футболист играл за "Севилью", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен" и бразильские команды "Баия" и "Сан-Паулу".
В начале января 2023 года на Алвеса подала заявление в полицию женщина, обвинившая его в насильственных действиях сексуального характера. Бразилец был приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения. В марте 2024-го апелляционное отделение Верховного суда Каталонии единогласно отменило приговор футболисту, который провел в тюрьме 405 дней. Последним клубом Алвеса был мексиканский "Пумас", который расторг контракт с футболистом в начале 2023 года после выдвинутых в его адрес обвинений.
Футбол. Товарищеский матч Россия – Бруней - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
"Лучше на Онопко посмотрю": Карпин о Медиалиге и матче с Дани Алвесом
9 июня 2025, 21:11
 
Футбол
 
