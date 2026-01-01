"Не делайте так, как я!" Загитова шокировала миллионными тратами

Алина Загитова тратит миллионы, чтобы быть в центре внимания. Одежды на ней становится все меньше, а бриллиантов — больше. РИА Новости Спорт рассказывает, зачем олимпийская чемпионка играет со стилем и огнем, не рекомендуя повторять за ней.

"Столько бриллиантов никогда в жизни не было"

Загитова прославилась на весь мир, когда в 15 лет завоевала золото Олимпийских игр в Пхенчхане. Тогда образ скромной девочки с большими выразительными глазами в ярко-красной балетной пачке поразил всех. Вскоре она появилась на ТВ, одетой в неброский черно-белый костюм. Тогда сложно было представить, что спустя время она превратится в гламурную диву, воюющую со стереотипами.

Перед Загитовой, наконец, открылся многогранный мир за пределами спортивного зала и ледового дворца. У нее появилось время на светские мероприятия, личные проекты, а главное исчезли многочасовые занятия под надзором строгих тренеров. Внутренняя свобода влекла за собой изменения и внешние. Впервые она покрасила волосы, организовала фотосессию в леопардовой шубе и сменила стиль. Но все это, к удивлению самой Алины, ее фанаты восприняли негативно. Увидели посягательство на тот символ чистоты и невинности, который остался с ними со времен Олимпиады.

Загитова уверяет, что у нее выработался иммунитет к хейту, но многое говорит об обратном. Она надевает на публике маску уверенности, но затем в личном блоге призывает людей быть добрее, она в очередной раз рассказывает, что ее сложно задеть, но в шоу ставит номер под названием "Хейт Ассоль", которому потом посвятит отдельный пост в социальных сетях:

« "Этот номер получился очень личным, он о моих переживаниях, чувствах и эмоциях. Я хотела, чтобы зритель не просто увидел историю, а прочувствовал ее каждой клеткой своей души вместе со мной. Чтобы каждый, кто когда-либо сталкивался с буллингом, понял: он не один! Чтобы дети, смотрящие спектакль, задумались о последствиях своих слов и действий… …я постаралась сказать: "Нет!" Этой жестокости, этому равнодушию, этому хейту".

В то же время именно негатив в разы повысил медийность олимпийской чемпионки. Ее все чаще стали приглашать на модные вечера и шумные премии. Как и любой звезде, Загитовой понадобился личный стилист. Искать долго не пришлось - девушки оказались одногруппницами в университете. За образы Загитовой долгое время была ответственна арт-директор Dasha Prada, которая отмечает, что их работа прежде всего строилась на коммуникации и диалоге.

В первую очередь, Даша объяснила, что наряд - это не просто очередная вещь в гардеробе, это способ показать внутреннюю индивидуальность во внешнем облике, поэтому бояться продемонстрировать разные грани своего характера не стоит. Загитова доверилась.

Теперь для Алины привычно появиться на публике в черном облегающем комбинезоне, поверх которого будет лишь белая шуба, а из аксессуаров многочисленные драгоценные камни. Она признается, что чувствует себя в подобном "супергламурном образе" на все 100%:

« "Столько бриллиантов никогда в жизни не было. Это все бриллианты. Честно, не знаю (сколько здесь денег). Главное – красиво блестят. Мне важно выглядеть с иголочки на всех мероприятиях. Я суперперфекционист, и я думаю, что в моем образе сегодня видно это", - игриво отвечала Загитова в эфире трансляции "Блогемы".

Апогеем сотрудничества олимпийской чемпионки с Dasha Prada можно назвать подготовку к съемке в Париже для журнала Forbes.

« "Интервью для Forbes – серьезная история, не что-то легкомысленное, так что мне хотелось показать выносливость и суперсильный характер Алины. И ее многогранность, конечно. К тому же Париж всегда добавляет вдохновения", - объяснила РИА Новости Dasha Prada.

По итогу Загитова предстала в образе total-black. Девушками было принято решение сочетать разные текстуры: удлиненный кожаный плащ и мини-платье на одно плечо, хлопковые леггинсы с закрытой пяткой и трендовые мюли с широким круглым носом. Из аксессуаров - крупные серьги-кольца, массивные серебряные браслеты и сумка Chanel Classic, стоимость которой выше 400 000 рублей.

На сумки и ювелирные украшения Алина не скупится. И если образ на первый взгляд может показаться простым, вероятнее всего Загитова дополнила их дорогими аксессуарами. Например, так было во время видеоинтервью с Евгенией Медведевой , когда она была в белой рубашке и черных брюках, но на ее руке кокетливо блестели кольцо из белого золота с бриллиантами Bulgari за два миллиона рублей и золотые часы Cartier за три миллиона.

Под конец года Загитова решилась на смену стилиста, но главное правило от Dasha Prada она запомнила: "Главное, не бояться". После чего шокировала всех еще более эпатажным выходом, чем обычно. На премии журнала "Мнение редакции* может не совпадать" Загитова появилась в черной мини-юбке и укороченном пиджаке поверх кружевного бюстгальтера.

Все стали спорить об уместности образа, признав, что Алина в прекрасной форме. Она сама рассказывала, что ей приходится поддерживать фигуру экстремальными методами:

« "Питаюсь один раз в день, но правильно - мясо, крупы. Все спрашивают - как я похудела? Это тренировки и питание один раз в день. Но другим не советую, так делать нельзя", - рассказала спортсменка на VK Fest.

Очевидно, что соблюдать такой режим крайне сложно, возможно, как раз по этой причине последние наряды фигуристки так сильно акцентируют внимание ее фигуре. Но не стоит забывать, что Загитова давно влилась в тусовку шоу-бизнеса, где подобные образы лишь приветствуются.

Многие мировые звезды обожают открытые наряды, достаточно вспомнить клип Wrecking Ball Майли Сайрус , прозрачные платья Рианны или смелые образы Дженнифер Лопес . Даже топ-модель Ирина Шейк из-за своей любви к откровенным образам в свое время числилась в списке неудачно одевающихся звезд, при этом восхищение Ириной не утихло, и она до сих пор сотрудничает с мировыми топовыми брендами.