Рейтинг@Mail.ru
Отец и агент Жерсона рассказал о переговорах с "Крузейро" - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:45 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/rpl-2065985734.html
Отец и агент Жерсона рассказал о переговорах с "Крузейро"
Отец и агент Жерсона рассказал о переговорах с "Крузейро" - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Отец и агент Жерсона рассказал о переговорах с "Крузейро"
Сторона футболиста петербургского "Зенита" Жерсона с оптимизмом рассматривает вариант перехода в бразильский "Крузейро" для возможности вызова в сборную... РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026-01-01T19:45:00+03:00
2026-01-01T19:45:00+03:00
футбол
спорт
бразилия
жерсон
педриньо
зенит
крузейро
фламенго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030302570_0:80:2048:1232_1920x0_80_0_0_9169422b727db0893dc79e433f276f24.jpg
https://ria.ru/20251221/zherson-2063656903.html
https://ria.ru/20251230/zenit-2065734217.html
бразилия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030302570_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_c228878b4632b68465789cd28eeb7706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бразилия, жерсон, педриньо, зенит, крузейро, фламенго
Футбол, Спорт, Бразилия, Жерсон, Педриньо, Зенит, Крузейро, Фламенго
Отец и агент Жерсона рассказал о переговорах с "Крузейро"

Жерсон хочет перейти в "Крузейро" из "Зенита", чтобы попасть на чемпионат мира

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖерсон
Жерсон - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Жерсон . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Сторона футболиста петербургского "Зенита" Жерсона с оптимизмом рассматривает вариант перехода в бразильский "Крузейро" для возможности вызова в сборную Бразилии на чемпионат мира, заявил отец и агент игрока Маркан Силва.
Ранее бразильские СМИ сообщали, что "Зенит" готов купить защитника "Крузейро" Жонатана Жезуса за 8 миллионов евро. Отмечается, что бразильский клуб готов провести трансфер в обмен на переход из "Зенита" Жерсона и доплату.
Флаг болельщиков ФК Зенит - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Зенит" просит €40 млн за Жерсона, пишут СМИ
21 декабря 2025, 16:15
"У нас все идет хорошо в переговорах. Нам нужно сосредоточиться на чемпионате мира, но вариант с "Крузейро" очень выгоден для Жерсона. Он игрок, которого хотят заполучить многие бразильские клубы. Когда он вернется из отпуска, конечно, все захотят его заполучить", - приводит слова Силвы Itatiaia.
"Я поговорил с (владельцем "Крузейро") Педриньо. Мне понравилось с ним общаться. Он очень искренний человек. Я сказал ему, что у нас есть интерес, связанный с чемпионатом мира, это очень важный момент. Я был бы очень рад увидеть своего сына на чемпионате мира. А близость к национальной команде, близость ко всем облегчают задачу. Я очень оптимистично настроен в отношении этого варианта", - добавил он.
Жерсону 28 лет, он перешел в "Зенит" из бразильского "Фламенго" в июле 2025 года за 25 млн евро. В составе петербуржцев полузащитник провел 15 матчей и забил два мяча. За сборную Бразилии Жерсон сыграл 14 раз, на его счету один гол. Последний раз он играл за национальную команду в июне.
Болельщики Зенита - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Зенит" интересуется защитником "Ботафого" Витиньо, пишут СМИ
30 декабря 2025, 17:35
 
ФутболСпортБразилияЖерсонПедриньоЗенитКрузейроФламенго
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фулхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Лидс
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брентфорд
    Тоттенхэм
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Вашингтон
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Юта
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Лос-Анджелес
    Тампа-Бэй
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Питтсбург
    Детройт
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Виннипег
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Каролина
    Монреаль
    5
    7
  • Хоккей
    1-й период
    Сиэтл
    Нэшвилл
    3
    0
  • Хоккей
    02.01 23:00
    Сент-Луис
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала