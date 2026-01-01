Отец и агент Жерсона рассказал о переговорах с "Крузейро"

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Сторона футболиста петербургского "Зенита" Жерсона с оптимизмом рассматривает вариант перехода в бразильский "Крузейро" для возможности вызова в сборную Бразилии на чемпионат мира, заявил отец и агент игрока Маркан Силва.

"У нас все идет хорошо в переговорах. Нам нужно сосредоточиться на чемпионате мира, но вариант с "Крузейро" очень выгоден для Жерсона. Он игрок, которого хотят заполучить многие бразильские клубы. Когда он вернется из отпуска, конечно, все захотят его заполучить", - приводит слова Силвы Itatiaia.