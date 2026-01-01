Рейтинг@Mail.ru
Бывшему тренеру московского "Динамо" Петреску диагностировали рак
Футбол
 
13:12 01.01.2026 (обновлено: 13:45 01.01.2026)
Бывшему тренеру московского "Динамо" Петреску диагностировали рак
Бывшему тренеру московского "Динамо" Петреску диагностировали рак
Бывшему тренеру московского "Динамо" Петреску диагностировали рак
Бывшему главному тренеру московского "Динамо" и краснодарской "Кубани" румыну Дану Петреску диагностирован рак, сообщает Daily Mail. РИА Новости Спорт, 01.01.2026
футбол
дан петреску
динамо москва
кубань
российская премьер-лига (рпл)
дан петреску, динамо москва, кубань, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Дан Петреску, Динамо Москва, Кубань, Российская премьер-лига (РПЛ)
Бывшему тренеру московского "Динамо" Петреску диагностировали рак

Daily Mail: бывшему тренеру московского "Динамо" Петреску диагностирован рак

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Бывшему главному тренеру московского "Динамо" и краснодарской "Кубани" румыну Дану Петреску диагностирован рак, сообщает Daily Mail.
Сообщается, что Петреску проходит курсы химиотерапии, во время лечения он потерял более 30 кг. В середине декабря президент Румынской профессиональной футбольной лиги Георге Йоргулеску, комментируя состояние Петреску, сообщил, что ему неизвестен точный диагноз, но "это очень серьезно".
Последним местом работы в карьере Петреску был "Клуж", который он покинул 22 августа 2025 года, после поражения от шведского "Хеккена" со счетом 2:7 в матче квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций, сославшись на проблемы со здоровьем и необходимость перерыва.
Петреску 58 лет. В качестве футболиста он наиболее известен по выступлению за "Челси" в 1995-2000 годах, завоевал Кубок Англии дважды, Кубок английской лиги, Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА. После завершения карьеры Петреску тренировал ряд клубов, включая "Кубань" (2010-12, 2016 годы), которую в 2010 году вывел в Российскую премьер-лигу (РПЛ), и московское "Динамо" (2012-14).
ФутболДан ПетрескуДинамо МоскваКубаньРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
