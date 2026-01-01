"Он идеальный муж": кого считают главным "каблуком" российского футбола

Он называет себя подкаблучником, а она его как-то — дебилом. Но многие считают их пару идеальной семьей. РИА Новости Спорт рассказывает, почему любимый форвард Гуса Хиддинка так счастлив по жизни.

Подкатывал к сестре-близняшке жены





Они познакомились еще в школе. Семья Романа переехала в Карачаево-Черкесию, когда он учился в шестом классе. В кабинете оказалось лишь одно свободное место, рядом с очень симпатичной девочкой, Ларисой Барановой. Так и началась их история. Рома и Лариса – полные антиподы друг друга. Голова школьника была забита только футболом, а вот у новой подружки на первом месте оказалась учеба. Но они сразу начали притягивать друг друга. Недавно Роман и Лариса Павлюченко отпраздновали "серебряную свадьбу", 25 лет в браке. "Я, как говорится, подкаблучник! Не стесняюсь этого", - признается легенда " Спартака " и сборной России. Лариса же всегда утверждала обратное: "У нас все решения принимаются обоюдно". Но в этом и есть настоящая мудрость женщины – убеждать любимого в том, что ее личный выбор является их общим.Они познакомились еще в школе. Семья Романа переехала в Карачаево-Черкесию, когда он учился в шестом классе. В кабинете оказалось лишь одно свободное место, рядом с очень симпатичной девочкой, Ларисой Барановой. Так и началась их история. Рома и Лариса – полные антиподы друг друга. Голова школьника была забита только футболом, а вот у новой подружки на первом месте оказалась учеба. Но они сразу начали притягивать друг друга.

Забавно, но в то время у Ларисы уже был ухажер. Роман решил не мешать чужому счастью и попробовал подкатить к ее сестре-близняшке. Ответ был жесткий: "Отстань и не трогай меня, я учусь". Пришлось ждать, когда освободится Лариса. "Раньше их вообще было не отличить. Одевались одинаково, прически одни и те же. Сейчас все-таки немного отличаются друг от друга. Хотя мама их и сейчас путает. А я наощупь различаю", - шутил Павлюченко в разговоре с "Чемпионатом".

Кто же сделал первый шаг? Роман и Лариса спорят об этом до сих пор. Кто первым признался в любви? "Лариса, конечно! Хотя, если вы сами спросите у нее, она вам будет говорить: "Да это он, он!" Но первой все же была она. Лариса сказала: "Все! Люблю! Выхожу за тебя замуж". Так и получилось. Я тоже тогда уже был влюблен в нее, но постеснялся признаться. А Лариса смогла", - уверял Павлюченко.

Лариса же говорила, что это все неправда, и рассудить может мама Романа. Она не раз рассказывала, как сын вечерами разучивал вальс, чтобы пригласить девушку на школьный танцевальный конкурс. Лариса тогда даже не догадывалась, что это нечто большее, чем дружба. В итоге их выбрали королем и королевой Осеннего бала. А затем случился первый поцелуй, под новогодний бой курантов.

"Фанатка приставала даже к Ромкиному отцу"

В 9-м классе Павлюченко пришлось уехать в Ставрополь. Скучал по нему весь класс. Но Лариса – особенно. "Он писал красивые письма из двадцати предложений", - со смехом вспоминала она. Несмотря на расстояние, они продолжали общаться и при любой возможности встречаться вживую. Лариса тогда перебралась в Ставрополь, а Роман - в Волгоград, подписав контракт с " Ротором ". Но Павлюченко понял, что так продолжаться больше не может, и сделал любимой предложение, на что она, естественно, ответила да.

"Мне повезло, что Лариса выходила замуж не за футболиста, у которого есть деньги, а за обычного парня, - говорил Павлюченко в шоу "Карты, деньги, два мяча". По его мнению, это одна из причин их крепкого брака. — У нас нет никаких секретов друг от друга. Мы настолько хорошо друг друга знаем… Даже знаю ее пароль от телефона, но никогда в него не лазил. И она в мой тоже".

« "Рома – идеальный муж", - сделала вывод одна из ведущих шоу, бывшая жена Павла Мамаева Алана.

А еще он никогда не давал супруге поводов для ревности. Да, обойти подобное стороной не всегда удавалось, но вины Романа в этом не было. Один из неприятных случаев произошел еще до свадьбы, когда у Павлюченко начали появляться первые поклонницы его "футбольного таланта".

"Была у него какая-то фанатка. Он переехал в Волгоград, а я была далеко, в Ставрополе. И она пыталась как-то к Роме подкатить. Когда приехала я, она сразу поняла, что он для нее недоступен. И тут началось. Она пришла на нашу свадьбу в качестве девушки футболиста из Роминой команды. Пыталась мне свадьбу испортить, всякие гадости говорила. Ее уже начали выгонять оттуда, она ни в какую не хотела уходить. Было очень смешно. Когда она поняла, что с Ромкой у нее ничего не получится, она даже попыталась к Ромкиному отцу пристать. Там уже ее быстро обрубили", - рассказывала Лариса в интервью Football Magazine.

"Чего ты себя как дебил ведешь?"

Звание "подкаблучника" приклеилось к Павлюченко не просто так. Все прекрасно понимали, какое влияние Лариса может оказывать на мужа. Однажды этим воспользовался даже тренировавший тогда московский "Спартак" Валерий Карпин . Роман не горел желанием переходить в " Тоттенхэм ", а вот Карпин понимал, какие в этом кроются перспективы.

« "Я улетел играть на выезд. Он приехал в восемь утра к нам домой за город. У Ларисы глаза округлились, когда увидела Карпина. Не знаю, как он адрес узнал. Пробил, наверное. Начал ее уговаривать, потому что в первый раз я отказал. Меня в "Спартаке" все устраивало, и я не хотел уходить. Я, кстати, благодарен ему, что он смог жену уговорить, а потом и она меня", - признавался Павлюченко.

Александр Самедов в шоу с Леонидом Слуцким и Артемом Дзюбой , не задумываясь, поставил Павлюченко на первое место в рейтинге главных подкаблучников российского футбола. Себя – на второе, а на третье – Юрия Жиркова . "Я себя считаю подкаблучником. И я горжусь этим. Но я бы назвал себя точно менее подкаблучником, чем Рома. 100%", - уверял Самедов.

Однажды Павлюченко позвонил жене и сообщил, что попал в беду. По пути на съемку не поделил дорогу с другим автомобилистом. А им оказался никто иной как "друг" Романа – Дмитрий Губерниев

- Мы с ним сцепились, драка. Я ему морду набил, приехала полиция. Его отпустили, а меня забирают. Нужна твоя помощь, вытаскивать меня надо.

- Рома, у меня даже слов нет. Ты вообще своей головой думаешь? Я только сегодня тебе про это говорила: "Чего ты себя как дебил ведешь?" Я не буду никуда ехать и никого вытаскивать.

К счастью, это был всего лишь розыгрыш и задание от Слуцкого и Дзюбы. Хорошо, что не довели Ларису до инфаркта. Вообще, Роман прекрасно понимает, что в беде жена его не оставила бы и в этой ситуации. Единственный минус, что Павлюченко нажил себе нового неприятеля в лице известного телекомментатора.