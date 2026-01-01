https://ria.ru/20260101/nkhl-2065999977.html
Набравшего 34 очка за месяц Макдэвида признали первой звездой декабря в НХЛ
Набравшего 34 очка за месяц Макдэвида признали первой звездой декабря в НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Набравшего 34 очка за месяц Макдэвида признали первой звездой декабря в НХЛ
Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид стал первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026-01-01T22:47:00+03:00
2026-01-01T22:47:00+03:00
2026-01-01T22:48:00+03:00
хоккей
спорт
коннор макдэвид
колорадо эвеланш
эдмонтон ойлерз
сан-хосе шаркс
национальная хоккейная лига (нхл)
марио лемье
Набравшего 34 очка за месяц Макдэвида признали первой звездой декабря в НХЛ
Макдэвид из "Эдмонтона" стал первой звездой декабря в НХЛ