Рейтинг@Mail.ru
Набравшего 34 очка за месяц Макдэвида признали первой звездой декабря в НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:47 01.01.2026 (обновлено: 22:48 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/nkhl-2065999977.html
Набравшего 34 очка за месяц Макдэвида признали первой звездой декабря в НХЛ
Набравшего 34 очка за месяц Макдэвида признали первой звездой декабря в НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Набравшего 34 очка за месяц Макдэвида признали первой звездой декабря в НХЛ
Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид стал первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026-01-01T22:47:00+03:00
2026-01-01T22:48:00+03:00
хоккей
спорт
коннор макдэвид
колорадо эвеланш
эдмонтон ойлерз
сан-хосе шаркс
национальная хоккейная лига (нхл)
марио лемье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056172583_0:15:1200:690_1920x0_80_0_0_ac450b8c3846c9fedf47b29d0521ff38.jpg
https://ria.ru/20260101/nkhl-2065994255.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056172583_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f497622fe92b784fd7c9bd817aaf9504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, коннор макдэвид, колорадо эвеланш, эдмонтон ойлерз, сан-хосе шаркс, национальная хоккейная лига (нхл), марио лемье
Хоккей, Спорт, Коннор Макдэвид, Колорадо Эвеланш, Эдмонтон Ойлерз, Сан-Хосе Шаркс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Марио Лемье
Набравшего 34 очка за месяц Макдэвида признали первой звездой декабря в НХЛ

Макдэвид из "Эдмонтона" стал первой звездой декабря в НХЛ

© Фото : x.com/nhlКоннор Макдэвид
Коннор Макдэвид - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : x.com/nhl
Коннор Макдэвид. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид стал первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В 15 матчах он набрал 34 очка (15 голов + 21 передача), что стало лучшим результатом с 1995 года, когда Марио Лемье также набрал 34 очка (12+22) за месяц. "Эдмонтон" с начала декабря поднялся с шестого места на первое в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. В седьмой раз в карьере канадец набирал очки на протяжении как минимум 14 матчей.
Второй звездой месяца признан Натан Маккиннон из "Колорадо Эвеланш", на счету которого 26 очков (14+12) в 14 играх. С Макдэвидом он делит первую строчку в списке лучших бомбардиров лиги.
Третьей звездой декабря лига назвала Маклина Селебрини из "Сан-Хосе Шаркс". Нападающий отметился 25 очками (8+17) в 14 встречах.
Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Демидова признали лучшим новичком НХЛ в декабре
Вчера, 21:18
 
ХоккейСпортКоннор МакдэвидКолорадо ЭвеланшЭдмонтон ОйлерзСан-Хосе ШарксНациональная хоккейная лига (НХЛ)Марио Лемье
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фулхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Лидс
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брентфорд
    Тоттенхэм
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Вашингтон
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Юта
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Лос-Анджелес
    Тампа-Бэй
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Питтсбург
    Детройт
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Виннипег
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Каролина
    Монреаль
    5
    7
  • Хоккей
    1-й период
    Сиэтл
    Нэшвилл
    3
    0
  • Хоккей
    02.01 23:00
    Сент-Луис
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала