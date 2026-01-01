Коростелев занял 12-е место в гонке на 20 километров на "Тур де Ски"

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев занял итоговое 12-е место в гонке на 20 км классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.

Россиянин преодолел дистанцию за 47 минут 55,5 секунды. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 46 минут 1,7 секунды. Второе место занял его соотечественник Маттис Стенсхаген (отставание +51,1 секунды), тройку лидеров замкнул швед Эдвин Ангер (+59,8).

В общем зачете лидирует Клебо (1 час 19 минут 31 секунда). Коростелев замыкает топ-10 (+1 минута 54 секунды).

Данная гонка идет в зачет четвертого этапа Кубка мира, который завершится 1 января женской гонкой на 20 км. Многодневка "Тур де Ски" продлится до 4 января.