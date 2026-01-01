Рейтинг@Mail.ru
Коростелев занял 12-е место в гонке на 20 километров на "Тур де Ски"
Лыжные гонки
 
13:30 01.01.2026
Коростелев занял 12-е место в гонке на 20 километров на "Тур де Ски"
Коростелев занял 12-е место в гонке на 20 километров на "Тур де Ски" - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Коростелев занял 12-е место в гонке на 20 километров на "Тур де Ски"
Российский лыжник Савелий Коростелев занял итоговое 12-е место в гонке на 20 км классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе. РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Тур де Ски
Коростелев занял 12-е место в гонке на 20 километров на "Тур де Ски"

Савелий Коростелев. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев занял итоговое 12-е место в гонке на 20 км классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.
Россиянин преодолел дистанцию за 47 минут 55,5 секунды. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 46 минут 1,7 секунды. Второе место занял его соотечественник Маттис Стенсхаген (отставание +51,1 секунды), тройку лидеров замкнул швед Эдвин Ангер (+59,8).
В общем зачете лидирует Клебо (1 час 19 минут 31 секунда). Коростелев замыкает топ-10 (+1 минута 54 секунды).
Данная гонка идет в зачет четвертого этапа Кубка мира, который завершится 1 января женской гонкой на 20 км. Многодневка "Тур де Ски" продлится до 4 января.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.
