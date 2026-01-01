Рейтинг@Mail.ru
Синхронистка Дорошко рассказала о самых нелепых случаях на стартах - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/doroshko-2065923165.html
Синхронистка Дорошко рассказала о самых нелепых случаях на стартах
Синхронистка Дорошко рассказала о самых нелепых случаях на стартах - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Синхронистка Дорошко рассказала о самых нелепых случаях на стартах
Российская синхронистка Майя Дорошко рассказала РИА Новости, что самые нелепые случаи на стартах связаны с ее коллегой по команде Татьяной Гайдай. РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026-01-01T11:16:00+03:00
2026-01-01T11:16:00+03:00
спорт
сингапур (город)
майя дорошко
синхронное плавание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012956130_143:258:2856:1784_1920x0_80_0_0_155a0acbc206e01a7508d9a2ade2f0e7.jpg
https://ria.ru/20251224/maltsev-2064453734.html
сингапур (город)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012956130_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79a87948b00c0bcae33e45de0974b389.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сингапур (город), майя дорошко, синхронное плавание
Спорт, Сингапур (город), Майя Дорошко, Синхронное плавание
Синхронистка Дорошко рассказала о самых нелепых случаях на стартах

Синхронистка Дорошко: самые нелепые случаи на стартах связаны с Гайдай

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМайя Дорошко и Татьяна Гайдай
Майя Дорошко и Татьяна Гайдай - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Майя Дорошко и Татьяна Гайдай. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская синхронистка Майя Дорошко рассказала РИА Новости, что самые нелепые случаи на стартах связаны с ее коллегой по команде Татьяной Гайдай.
На чемпионате мира 2025 года в Сингапуре Дорошко в дуэте с Татьяной Гайдай завоевала две бронзовые медали в соревнованиях дуэтов - в технической и произвольной программах.
"Самые нелепые случаи у нас связаны с Татьяной Гайдай. На чемпионате мира мы готовились к выходу. Голова покрыта желатином. Ему где-то час нужен застыть. Прошло не так много времени, мы лежали, облокотившись на стену, и нам сказали вставать разминаться. Я встаю. А Таня начинает кричать: "Я прилипла, я прилипла!" В общем, перед первым выходом она прилипла к стене. Но в итоге после таких косяков мы хорошо выступили. Татьяна разбавляла наши будни", - сказала Дорошко.
Шоу по синхронному плаванию Отражение звезд - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
World Aquatics назвала Мальцева лучшим синхронистом года
24 декабря 2025, 19:27
 
СпортСингапур (город)Майя ДорошкоСинхронное плавание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    01.01 20:30
    Кристал Пэлас
    Фулхэм
  • Футбол
    01.01 20:30
    Ливерпуль
    Лидс
  • Футбол
    01.01 23:00
    Брентфорд
    Тоттенхэм
  • Футбол
    01.01 23:00
    Сандерленд
    Манчестер Сити
  • Хоккей
    01.01 21:00
    Оттава
    Вашингтон
  • Хоккей
    01.01 23:00
    Айлендерс
    Юта
  • Хоккей
    02.01 03:00
    Лос-Анджелес
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    02.01 03:00
    Питтсбург
    Детройт
  • Хоккей
    02.01 03:00
    Торонто
    Виннипег
  • Хоккей
    02.01 03:00
    Каролина
    Монреаль
  • Хоккей
    02.01 06:00
    Сиэтл
    Нэшвилл
  • Хоккей
    02.01 23:00
    Сент-Луис
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала