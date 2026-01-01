https://ria.ru/20260101/doroshko-2065923165.html
Синхронистка Дорошко рассказала о самых нелепых случаях на стартах
Синхронистка Дорошко рассказала о самых нелепых случаях на стартах - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Синхронистка Дорошко рассказала о самых нелепых случаях на стартах
Российская синхронистка Майя Дорошко рассказала РИА Новости, что самые нелепые случаи на стартах связаны с ее коллегой по команде Татьяной Гайдай. РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026-01-01T11:16:00+03:00
2026-01-01T11:16:00+03:00
2026-01-01T11:16:00+03:00
спорт
сингапур (город)
майя дорошко
синхронное плавание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012956130_143:258:2856:1784_1920x0_80_0_0_155a0acbc206e01a7508d9a2ade2f0e7.jpg
https://ria.ru/20251224/maltsev-2064453734.html
сингапур (город)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012956130_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79a87948b00c0bcae33e45de0974b389.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сингапур (город), майя дорошко, синхронное плавание
Спорт, Сингапур (город), Майя Дорошко, Синхронное плавание
Синхронистка Дорошко рассказала о самых нелепых случаях на стартах
Синхронистка Дорошко: самые нелепые случаи на стартах связаны с Гайдай
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская синхронистка Майя Дорошко рассказала РИА Новости, что самые нелепые случаи на стартах связаны с ее коллегой по команде Татьяной Гайдай.
На чемпионате мира 2025 года в Сингапуре Дорошко
в дуэте с Татьяной Гайдай завоевала две бронзовые медали в соревнованиях дуэтов - в технической и произвольной программах.
"Самые нелепые случаи у нас связаны с Татьяной Гайдай. На чемпионате мира мы готовились к выходу. Голова покрыта желатином. Ему где-то час нужен застыть. Прошло не так много времени, мы лежали, облокотившись на стену, и нам сказали вставать разминаться. Я встаю. А Таня начинает кричать: "Я прилипла, я прилипла!" В общем, перед первым выходом она прилипла к стене. Но в итоге после таких косяков мы хорошо выступили. Татьяна разбавляла наши будни", - сказала Дорошко.