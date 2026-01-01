https://ria.ru/20260101/apl-2065969990.html
Моуринью готов вернуться на пост главного тренера "Челси", сообщают СМИ
Моуринью готов вернуться на пост главного тренера "Челси", сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Моуринью готов вернуться на пост главного тренера "Челси", сообщают СМИ
Главный тренер лиссабонской "Бенфики" португалец Жозе Моуринью готов вновь возглавить "Челси", если лондонский футбольный клуб к нему обратится, сообщает... РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026-01-01T17:09:00+03:00
2026-01-01T17:09:00+03:00
2026-01-01T17:09:00+03:00
футбол
англия
энцо мареска
жозе моуринью
бенфика
челси
фенербахче
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18675/63/186756389_0:191:3570:2199_1920x0_80_0_0_5dcacf34375838d568314feac110ba35.jpg
https://ria.ru/20260101/apl-2065956159.html
англия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18675/63/186756389_191:0:3378:2390_1920x0_80_0_0_2fdf0c3c0bde0f2a688bc2bcc4e791c4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
англия, энцо мареска, жозе моуринью, бенфика, челси, фенербахче
Футбол, Англия, Энцо Мареска, Жозе Моуринью, Бенфика, Челси, Фенербахче
Моуринью готов вернуться на пост главного тренера "Челси", сообщают СМИ
Indykaila News: Моуринью готов возглавить "Челси", если клуб к нему обратится