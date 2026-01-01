Рейтинг@Mail.ru
Моуринью готов вернуться на пост главного тренера "Челси", сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:09 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/apl-2065969990.html
Моуринью готов вернуться на пост главного тренера "Челси", сообщают СМИ
Моуринью готов вернуться на пост главного тренера "Челси", сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Моуринью готов вернуться на пост главного тренера "Челси", сообщают СМИ
Главный тренер лиссабонской "Бенфики" португалец Жозе Моуринью готов вновь возглавить "Челси", если лондонский футбольный клуб к нему обратится, сообщает... РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026-01-01T17:09:00+03:00
2026-01-01T17:09:00+03:00
футбол
англия
энцо мареска
жозе моуринью
бенфика
челси
фенербахче
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18675/63/186756389_0:191:3570:2199_1920x0_80_0_0_5dcacf34375838d568314feac110ba35.jpg
https://ria.ru/20260101/apl-2065956159.html
англия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18675/63/186756389_191:0:3378:2390_1920x0_80_0_0_2fdf0c3c0bde0f2a688bc2bcc4e791c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
англия, энцо мареска, жозе моуринью, бенфика, челси, фенербахче
Футбол, Англия, Энцо Мареска, Жозе Моуринью, Бенфика, Челси, Фенербахче
Моуринью готов вернуться на пост главного тренера "Челси", сообщают СМИ

Indykaila News: Моуринью готов возглавить "Челси", если клуб к нему обратится

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖозе Моуринью
Жозе Моуринью - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Жозе Моуринью. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Главный тренер лиссабонской "Бенфики" португалец Жозе Моуринью готов вновь возглавить "Челси", если лондонский футбольный клуб к нему обратится, сообщает Indykaila News в соцсети X.
По информации источника, Моуринью хочет вернуться в "Челси", к которому по-прежнему испытывает теплые чувства. Если "синие" обратятся к нему с предложением, Моуринью ответит согласием. Сообщается, что в самом клубе хотят более современного тренера.
В четверг "Челси" объявил об отставке итальянца Энцо Марески, чей контракт был рассчитан до 2029 года. В настоящий момент "Челси" (30 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Моуринью 62 года. Он возглавлял "Челси" в 2004-07 и 2013-15 годах. Под его руководством "синие" трижды стали чемпионами Англии, завоевали Кубок Англии, три Кубка английской лиги и Суперкубок Англии. В конце августа Моуринью был уволен из турецкого "Фенербахче", после чего в сентябре возглавил "Бенфику".
Энцо Мареска - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Челси" уволил Мареску
Вчера, 15:20
 
ФутболАнглияЭнцо МарескаЖозе МоуриньюБенфикаЧелсиФенербахче
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фулхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Лидс
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брентфорд
    Тоттенхэм
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Вашингтон
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Юта
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Лос-Анджелес
    Тампа-Бэй
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Питтсбург
    Детройт
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Виннипег
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Каролина
    Монреаль
    5
    7
  • Хоккей
    1-й период
    Сиэтл
    Нэшвилл
    3
    0
  • Хоккей
    02.01 23:00
    Сент-Луис
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала